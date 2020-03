Jared Leto: ho rischiato la vita durante un’ arrampicata

Jared Leto ha rischiato di perdere la vita durante una arrampicata. Il cantante, leader dei Thirty Seconds To Mars ha raccontato lo spiacevole episodio su Instagram, condividendo alcuni scatti e un video con i suoi fan. L’incidente è avvenuto a circa duecento metri di altezza, mentre Leto stava scalando il Red Rock nel Nevada. Fortunatamente vicino al cantante cera lo scalatore professionista Alex Honnold, che lo ha subito aiutato.

“Stavo scalando il Red Rock insieme al mio amico Alex Honnold, quando ho alzato lo sguardo e ho visto che la roccia aveva tagliato la corda“, esordisce il cantante nel suo post Instagram. “Ho pensato di morire, ho provato diverse emozioni, paura, malinconia, ma alla fine è arrivata la scarica di adrenalina e sono riuscito a continuare la scalata“. Jared ha concluso il post rassicurando i fan e scrivendo che subito dopo hanno continuato a scalare il monte per tutta la notte.

Nel post il cantante ha incluso un video in cui mostra la roccia che ha quasi tagliato la corda. Visto il respiro affannoso il video è stato girato pochi attimi dopo l’incidente, quando Jared Leto era ormai al sicuro. Non è la prima volta che l’attore si cimenta nelle arrampicate. Osservando il suo profilo Instagram si evince la sua passione per questo sport estremo. Ci sono diversi scatti in cui mostra i suoi allenamenti e le sue avventure insieme allo scalatore professionista Alex Hannold.

Il cantante e attore, nei prossimi mesi sarà il protagonista del nuovo film Marvel Morbius, in uscita negli Stati Uniti il prossimo 31 luglio.