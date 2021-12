Parola d’ordine: jeans. Un capo che non manca nell’armadio di nessuna di noi e che nel corso degli anni ha subito le influenze e i cambiamenti della moda. Un esempio perfetto per seguire le tendenze di questo autunno-inverno 2021/2022 ce lo offre Cecilia Rodriguez, che di moda è veramente appassionata e ha sfoggiato un paio di pantaloni veramente wow.

In un recente scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, la sorella minore di Belen, ha mostrato un paio di jeans della collezione del brand F**K, per la quale ha fatto da modella in una campagna pubblicitaria. Un capo che rientra a pieno titolo tra i must have di stagione e che ci regala tutta la bellezza e la versatilità del denim.

Questi jeans scuri a campana, con il maxi risvolto, la vita alta, le cuciture a vista e i dettagli sartoriali in bella mostra sono perfetti per la moda giorno e renderanno ogni outfit pieno di glamour e stile. Un capo ideale da regalare o regalarsi che mette d’accordo tutte le fashion addicted e che sembra uscito dalla street style proprio per essere portato in ogni occasione.

Cecilia Rodriguez lo ha indossato abbinando un paio di stivali neri a punta in pelle lucida, una t-shirt nera, un cappello a tesa larga e un ampio cardigan con revers colorato nelle nuances fucsia, nere e bordeaux. Non solo un jeans ma un capo di couture per giocare a creare look differenti, dai più classici a quelli più eleganti, magari con camicie preziose, cappotti over e décolletées gioiello.