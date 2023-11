Cecilia Rodriguez: "Prendetevi cura della vostra salute mentale"

Cecilia Rodriguez si è sfogata nelle sue storie Instagram, parlando di alcuni argomenti che le stanno a cuore. Rispondendo ai messaggi preoccupati dei fan, la showgirl ha raccontato, in alcune storie parlate, di essere diretta dallo psicologo proprio in quel momento: “Ho preso tre chili negli ultimi giorni, sto bene, vi volevo solo dire di occuparvi di voi e di prendervi cura della vostra salute mentale che è importantissima”.

“Io vado dallo psicologo”, ha detto quindi Rodriguez. “C’è gente che dice che chi ci va è malato, ma a me serve tanto per superare delle cose irrisolte”. Queste dichiarazioni arrivano in risposta ad alcuni commenti dei fan, dispiaciuti dopo aver visto nelle storie che la showgirl sarebbe a Milano da sola.

Inoltre, con queste storie Cecilia Rodriguez ha forse voluto rispondere ad alcune voci che la vorrebbero separata dal compagno Ignazio Moser, anche se la showgirl non ha menzionato esplicitamente il discorso. Negli scorsi giorni, infatti, molti fan si erano preccupati non vedendoli più insieme nelle foto su Instagram.

Tornate in voi e cercate di capire che questi social non sono la vita reale, io cerco di usarli nel modo migliore e poter trasmettervi qualcosa di carino perché di brutto ne abbiamo già tanto e non sono io la persona che farà questo o che vi racconterà quello che accade nel mondo perché non è mio, io faccio altro (…) Cercate di capire che la vita è un’altra. Io vi vengo a salutare qua perché è il modo diretto che ho per poter parlare con voi e poter veramente farvi vedere come sono.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero anzi prossimi alle nozze: dopo aver rimandato il matrimonio per due volte, però, non si hanno ancora notizie di una data ufficiale. La coppia si era conosciuta al Grande Fratello VIP nel 2017.