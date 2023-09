Cecilia Rodriguez in abito da sposa: ecco il post Instagram

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di sposarsi: la notizia circola già da parecchi mesi, almeno dal novembre del 2022, data in cui l’ex ciclista aveva fatto la proposta ufficiale alla compagna. Ma, purtroppo, la coppia ha dovuto rimandare le nozze più volte: al momento, il matrimonio pare non avere ancora una data precisa.

Ieri, 13 settembre 2023, Cecilia Rodriguez ha però postato alcuni scatti in abito da sposa, corredati da un commento che sembrerebbe suggerire che le nozze possano essere vicine anche per lei.

Un sogno per me poter falcare la passerella avvolta di bianco grazie alla famiglia, che ormai sento un po’ anche mia, Atelier Emé. A tutte le future spose come me auguri di trovare nella scelta dell’abito il prezioso supporto di un team così! Una emozione unica e indescrivibile, grazie a tutto il team che lavora instancabilmente a questi abiti da sogno! #EmeGirls #EmeOperaPrima

Il post arriva in occasione di una sfilata del noto brand, a cui la modella ha partecipato. E sono molti i commenti di approvazione dei follower: “Sei la sposa più bella Chechu”, “Meravigliosa tu e gli abiti che hai indossato. Sarai una sposa pazzesca per il tuo Nachito”, “Abito splendido… Insomma prove generali”, scrivono gli utenti, impazienti di vedere anche lei presto all’altare.

“Una futura sposa” si definisce quindi la showgirl, anche se, per ora, non si sa ancora quando avranno luogo le nozze tra lei e Moser. Il matrimonio era stato già rimandato da agosto ad ottobre 2023, ma poi era stato spostato di nuovo a causa dell’assenza di una zia di Rodriguez, impegnata per motivi di lavoro. “Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere” aveva dichiarato all’epoca la modella, come riportato da DiLei.

La coppia si era conosciuta nella casa del Grande Fratello VIP durante l’edizione del 2017, quando la showgirl era entrata nel programma fidanzata con Francesco Monte. Lei e Moser si erano poi innamorati all’interno della casa e, seppur tra alti e bassi, da allora non si sono più lasciati.