I jeans a zampa tornano in voga nel look da giorno di Melissa Satta

I jeans a zampa di elefante resuscitano e dagli Anni ’70 tornano di tendenza grazie a Melissa Satta. La showgirl li ha indossati durante una sessione di shopping fra le boutique milanesi, dove è stata paparazzata in compagnia di un’amica, probabilmente intenta a fare acquisti in vista del Natale.

Per l’ex velina di Striscia la Notizia è stato un anno fruttuoso a livello lavorativo ma anche sentimentale. Dopo aver condotto Missione Beauty e Goal Deejay, due esperienze magnifiche a detta sua, Melissa Satta ha anche ritrovato l’amore con Matteo Rivetti, dopo la rottura con il calciatore Kevin-Prince Boateng.

Si mostra molto serena durante la passeggiata per negozi, sfoggiando i pantaloni in denim dalle nuance blu chiaro, con vita alta aderente e fondo svasato. Un modello immancabile soprattutto nell’armadio autunno/inverno, a cui si può ricorrere in diverse occasioni casual ma anche chic.

Un look da giorno comodo, che ci salva quando siamo di corsa e non sappiamo cosa indossare, ma che riesce a farci fare un’ottima figura. La colorazione scelta da Satta si abbina facilmente a tutto. Lei, in particolare, li ha accostati ad un maglione color panna a collo alto, un cappotto nero lungo e un paio di sneakers bianche.

Ad impreziosire il daily outfit c’è anche una chicca: la borsa Rockstud Spike di Valentino, nera e con trapuntatura borchiata, che si unisce perfettamente al mix. Satta si conferma ancora una volta maestra di stile e trasforma i jeans a zampa nel capo must have per il 2022 in arrivo.