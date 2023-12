Jennifer Lopez sul passare del tempo: "Lavorerò fino a quando ne ho voglia"

Jennifer Lopez, oggi 54 anni, ha rilasciato una lunga intervista ad Elle, dove ha parlato della sua esperienza come attrice e della sua lotta per arrivare a interpretare ruoli da protagonista.

Alle pagine del giornale, l’attrice ha raccontato di aver dovuto “lottare per ruoli diversi, per essere la protagonista in una commedia romantica”. All’inizio della sua carriera, infatti, a Lopez, in quanto latina, veniva proposto di interpretare solo cameriere e governanti.

Poi, la cantante ha proseguito dicendo: “Una delle cose che ho imparato è che dobbiamo assumerci la responsabilità. Non possiamo sederci e aspettare che le persone ci diano dei ruoli. Molte attrici in questo momento producono i propri film e sviluppano il proprio materiale, e penso che anche questo sia fondamentale”.

lopez

Jennifer Lopez ha poi parlato dell’andare del tempo, sostenendo di non essere disposta a mettersi da parte: “Man mano che invecchi e hai più esperienza, diventi un essere umano più ricco e hai più da offrire”, ha spiegato. “L’idea che non ci sia niente di veramente prezioso da guardare in una donna sopra i 30 anni è così ridicola, è l’opposto di quello che è giusto. Mi fa solo ridere”.

Secondo Lopez, infatti, le donne che invecchiano sono interessanti: “Diventano più istruite e arricchiscono il proprio carattere. Tutto ciò è molto bello e attraente, e non solo fisicamente, ma anche interiormente: la bellezza che acquisisci invecchiando, la saggezza che acquisisci”.

“Mi vedo lavorare fino a quando voglio. Non so a che età sarà”, ha poi concluso. “Potrebbero essere 70 anni, potrebbero essere 80, potrebbero essere 90, non lo so. Questa è sempre stata la mentalità che ho avuto: non permettere mai a nessuno di mettermi da parte per il posto in cui sono nata e da dove vengo, per l’età ho e per cose del genere. Quei confini non esistono per me”.