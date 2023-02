Sabato 18 febbraio 2023 John Travolta ha compiuto 69 anni. L’attore di Grease è tornato sui social solo ora per condividere con i follower i suoi festeggiamenti. Il party è iniziato su un aereo di lusso diretto a Las Vegas, meta da raggiungere per divertirsi nella città del gioco d’azzardo. Insieme a un gruppo di amici intimi ha celebrato la ricorrenza con champagne e risate. Tra gli invitati c’era anche sua figlia, Ella Bleu, ormai 22enne e sempre più simile a papà.

Non solo chiacchiere. Durante la super festa per il compleanno, John Travolta e la figlia si sono lasciati andare a un tenero ballo, come si può vedere dal video condiviso sul profilo dell’attore, che immediatamente è diventato virale tra i fan e ha fatto il giro del web. I due appaiono dolcissimi mentre danzano insieme tra una puntata di roulette russa e l’altra al casinò. L’abbraccio finale è davvero commovente.

“Per il mio compleanno ho voluto portare il mio poster preferito di quando ero bambino!”, ha scritto l’attore nella didascalia del post, facendo riferimento all’iconico poster del 1960 della compagnia aerea TWA, in versione “Fly Travolta World Airlines”, destinazione Las Vegas. Come sottofondo musicale al filmato social, il festeggiato ha scelto il brano di Elvis Presley del 1964, Viva Las Vegas.

Dopo la scomparsa della moglie Kelly Preston, morta di cancro nel 2020, John Travolta si dedica completamente ai due figli, Ella e Ben. Un pensiero lo rivolge sempre anche al primogenito Jett, morto tragicamente nel 2009.