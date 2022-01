Ella Bleu Travolta ha soltanto 22 anni (non ancora compiuti) ma è già pronta per fare il grande salto: ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato Dizzy. Una canzone che precede l’uscita del suo primo album di inediti, prevista per la fine del 2022. Un debutto in grande stile per la giovane cantautrice, che ha voluto annunciare sui social network l’uscita del brano con un video davvero speciale in cui compare il padre, John Travolta.

Un padre decisamente orgoglioso della sua bambina, avuta nel 2000 dalla moglie Kelly Preston, tragicamente scomparsa nel 2020. Nel video Ella Travolta compare nel suo studio di registrazione e nella sua casa, mentre canta Dizzy, una canzone che parla di una Ella quattordicenne alle prese con le prime storie d’amore, resa ancora più romantica dalla voce calda e delicata della ragazza. “Sono così felice ed entustiasta di dirvi che il mio primo singolo, Dizzy, è uscito! È passato molto tempo ma mel mio cuore sono ancora quella strana quattordicenne, e lo adoro. Spero che vi piaccia“, ha scritto sulla sua pagina Instagram.

Il video, poi, si conclude con un vero e proprio duetto tra padre e figlia: Ella e John travolta, infatti, cantano abbracciati le ultime note della canzone. Ed è evidente la gioia che traspare dagli occhi dell’attore nel vedere la sua bambina raggiungere i propri obiettivi. “Sono così emozionato per Ella“, ha scritto infatti sui social. Se, quando era più piccola, la cantautrice aveva preso parte ad alcuni film del padre (come Daddy Sister o Get Lost), oggi la giovane Travolta ha le idee ben chiare sul suo futuro: vuole sfondare nel mondo della musica. E con Dizzy ha fatto il primo passo verso il suo sogno.