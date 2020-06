Johnny Depp compie 57 anni: amori, eccessi e carriera del sex symbol

Johnny Depp compie 57 anni: l’attore, che è recentemente approdato su Instagram con il suo profilo ufficiale, si prepara a ricevere una pioggia di auguri dai milioni di fan che lo seguono sul social. Sempre schivo e lontano dal gossip, Johnny ha deciso di unirsi alla community per essere più vicino ai suoi ammiratori. Sex symbol degli anni Duemila, è stato eletto dalla rivista People uomo più bello del mondo nel 2003 e nel 2009.

Sono tanti i film amati dal grande pubblico che lo hanno visto protagonista sul grande schermo e che lo hanno portato a interpretare ruoli comici, drammatici e romantici. Attore preferito di Tim Burton, ha recitato per lui in molte sue pellicole come Edward mani di forbice, La fabbrica di cioccolato e Alice in Wonderland. Se il pubblico femminile lo ama per pellicole romantiche come Chocolat, per i più giovani Johnny Depp resta Jack Sparrow della fortunata saga dei Pirati dei Caraibi.

La grande passione per musica lo ha portato a incidere degli album e a tenere concerti con la sua band, gli Hollywood Vampires. L’attore ha due figli, Lily-Rose e Jack, nati dalla lunga relazione con Vanessa Paradis. Negli ultimi anni è stato al centro del gossip per il tormentato matrimonio e conseguente divorzio da Amber Heard, tra denunce di violenze, cause legali e un dito quasi perso dall’attore durante uno scontro con l’ex moglie.

Johnny Depp: i film più noti, i look, gli amori e il divorzio da Amber Heard

I 57 anni di Johnny Depp

John Christopher Depp II nasce a Owensboro, nel Kentucky, il 9 giugno 1963, figlio di un ingegnere comunale e una cameriera. Ha un fratello e due sorelle maggiori, ai quali è molto legato. Sua sorella Christie Dembrowski è la sua manager. Si avvicina fin da subito alla musica per poi scoprire il cinema solo più tardi. Nel 1984 grazie a Nicolas Cage ottiene i primi provini, e lo stesso anno ottiene la sua prima parte, un piccolissimo ruolo in Nightmare – Dal profondo della notte. Quella di Johnny Depp diventa una carriera costellata di successi, tra trasformazioni camaleontiche e un fare da divo alternativo profondamente distante dal mondo patinato di Hollywood.

L’attore ha trascorso la quarantena per il Covid insieme con il figlio Jack nel suo castello francese, a Plan-de-La-Tour, un piccolo borgo a meno di venti chilometri da Saint Tropez, in Costa Azzurra. È proprio durante il lockdown che l’attore ha deciso di aprire il suo profilo Instagram (che ha già 5 milioni di followers).

Johnny Depp: i film più famosi

Dopo una serie di piccole parti, Johnny Depp ottiene il suo primo ruolo da protagonista in Edward mani di forbice di Tim Burton, nel 1990. Il film diventa un cult, e segna l’inizio del connubio artistico tra l’attore e il regista. Johnny affianca un giovanissimo Leonardo DiCaprio in Buon compleanno Mr. Grape del 1993, e nel 1994 torna a lavorare con Burton in Ed Wood. Nel 1997 arriva Donnie Brasco con Al Pacino, e nel 1999 è diretto da Roman Polanski in La nona porta. Il connubio con Tim Burton continua con Il mistero di Sleepy Hollow (1999), La fabbricia di cioccolato (2005), Sweeney Todd (2008) che gli fa vincere il suo unico Golden Globe. E ancora Alice in Wonderland (2010) e Dark Shadows (2012).

Le commedie romantiche sono quelle che fanno innamorare il pubblico femminile di Johnny Depp, come l’indimenticabile Chocolat (199) con Juliette Binoche. Nel 2010 recita al fianco di Angelina Jolie in The Tourist anche se tra le due star sembra non scorra buon sangue.

Il maggior successo di pubblico però per Depp resta la saga Disney dei Pirati dei Caraibi. Il personaggio interpretato da Johnny, l’imprevedibile pirata Jack Sparrow è uno dei più amati del cinema. L’attore ha recitato già in cinque film della saga, e pare sia prevista la sua presenza anche nel sesto capitolo.

Johnny Depp è entrato anche nel mondo di Harry Potter, interpretando Gellert Grindelwald nella saga prequel Animali Fantastici. L’attore a oggi non ha ancora vinto una statuetta agli Oscar.

Un attore poliedrico: i diversi look di Johnny Depp

Johnny Depp ha interpretato parti diversissime tra loro, spesso cimentandosi nell’horror e nel fantasy, diventando uno degli attori più poliedrici di Hollywod. Considerato il vero trasformista del cinema moderno, l’attore ama cambiare volto sullo schermo. Si parte dalle cicatrici sul volto e le cesoie di Edward mani di forbice, ruolo iconico della sua carriera. In Mortdecai, Chocolat e The Tourist colpisce la sua eleganza, mentre in Dark Shadows lo vediamo diventare un vampiro, e in The Lone Ranger un nativo americano. Il cappellaio matto di Alice In Wonderland e il ringiovanito Willy Wonka de La fabbrica di cioccolato ci portano nel fantasy, insieme al gotico Sweeney Todd. Il Jack Sparrow boho chic dei Pirati dei Caraibi si contrappone al crudele Grindelwald di Animali Fantastici, per il quale l’attore usa lenti a contatto e tinge i capelli.

La vita privata: relazioni, matrimoni e figli

Johnny Depp si sposa una prima volta a soli 20 anni con la make-up artist Lori Anne Allison nel 1983, per divorziare solo tre anni dopo. Tante le fiamme dell’attore, tra le quali le più note restano Winona Ryder e Kate Moss. Nel 1998 è colpo di fulmine con l’attrice e cantante francese Vanessa Paradis. I due convivono per 14 anni, fino al 2012. La coppia, che è rimasta unita e in ottimi rapporti, ha due figli, Lily-Rose Melody, 21 anni, oggi modella e attrice, e John “Jack” Christopher Depp III, 18 anni. Lontano sempre dal gossip, Johnny viene travolto dalla stampa scandalistica per il matrimonio lampo con Amber Heard e la successiva battaglia legale.

Johnny Depp e Amber Heard: un divorzio tra liti, violenza e un dito mozzato

Nel 2011 Johnny Depp conosce Amber Heard sul set di The Rum Diary – Cronache di una passione, e inizia una storia con lei nel 2012, subito dopo la fine della lunga relazione con Vanessa Paradis. I due si sposano nel 2015 ma, fin da subito, si vocifera che il loro fosse un un rapporto complicato. Infatti nel 2016, a quindici mesi dalle nozze, la coppia si lascia, iniziando una difficile battaglia legale. La Heard accusa Depp di violenze domestiche, innescando una vera e propria campagna diffamatoria sui giornali. Johnny si difende accusando la ex moglie di adulterio e di percosse. Recenti testimonianze audio rivelano un violento litigio tra i due con la confessione della Heard che sembrerebbe aver lanciato oggetti contro il marito. Attualmente è Amber a essere accusata dallo stesso Depp di violenze domestiche che allo stesso tempo ha intentato una causa di diffamazione contro l’ex moglie e la stampa per 50 milioni di dollari. Durante una delle prime deposizioni della causa contro la Heard, l’attore racconta di aver quasi perso un dito durante un violento attacco della donna. Le ex Winona Ryder e Vanessa Paradis e l’amica Penelope Cruz sono intervenute pubblicamente in difesa del divo, definendo le accuse dell’ex moglie calunniose.

Johnny Depp e la passione per la musica

Johnny Depp inizia la sua carriera artistica nella musica. Scopre questa passione da giovanissimo, nella chiesa dello zio, pastore presbiteriano, e grazie ai gospel suonati da suo cugino. Autodidatta, suona la chitarra, e fonda la sua prima band, i The Flame, diventati poi The Kids, riscuotendo successo nei locali della Florida. Il gruppo arriva persino ad aprire concerti di grandi artisti come i Talking Heads e Iggy Pop. Dopo un contratto discografico e numerosi concerti la band si scioglie e Johnny si lancia nel cinema. Continua a suonare la sua chitarra solo in occasione di intimi live e in alcune colonne sonore. Nel 2015 fonda gli Hollywood Vampires con Alice Cooper e Joe Perry. Johnny in questo momento si sta dedicando alla carriera musicale e ha lanciato il singolo benefico Isolation durante il lockdown.

6 curiosità su Johnny Depp

Se ancora non vi basta, ecco cinque curiosità imperdibili su Johnny Depp:

Johnny, suo padre e suo figlio Jack hanno lo stesso nome, John Christopher Depp; L’attore è alto 1,78 m; Johnny Depp ha 12 tatuaggi, uno dei quali, inizialmente dedicato alla Ryder, modificato; Nel 2007, vestito da Jack Sparrow, ha letto per ore fiabe ai bambini di un ospedale pediatrico, dove era stata ricoverata anche sua figlia; Adottò il cavallo che cavalcò durante le riprese di Il mistero di Sleepy Hollow, che altrimenti sarebbe stato soppresso; La morte dell’attore River Phoenix (fratello di Joaquin Phoenix ) è avvenuta al Viper Room, locale di proprietà di Johnny a Hollywood, il 31 ottobre 1993.