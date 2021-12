Julia Roberts e George Clooney tornano di nuovo sul set con una commedia romantica. Dopo il successo di Ocean’s Eleven, il sequel Ocean’s Twelve e il thriller Money Monster – L’altra faccia del denaro, il nuovo film, dal titolo Ticket to Paradise, narra la storia di una coppia di genitori divorziati, che si scopre nuovamente complice quando deve unire le forze per raggiungere la figlia a Bali per cercare di impedirle di sposarsi.

Il ritorno sul set dei due, che sono anche migliori amici nella vita reale, è stato annunciato dagli stessi attori in un divertente sketch durante il collegamento di George Clooney con lo show Jimmy Kimmel Live. Durante l’intervista, fatta dalla star per promuovere la sua pellicola The Tender Bar, Julia Roberts è apparsa a sorpresa con tanto di occhiali scuri, in perfetto stile 007. “Oh mio Dio, wow”, ha urlato il conduttore quando l’attrice è comparsa accanto a Clooney.

Just Julia Roberts crashing George Clooney’s interview… 🤣 pic.twitter.com/WMDzOZUueQ — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) December 17, 2021

“George, non so se ne sei consapevole, ma c’è una donna seduta accanto a te”, ha ironizzato il comico, mentre Clooney faceva beatamente finta di non essersi accorta di nulla. “Forse era solo un’allucinazione. Sembrava Julia Roberts però”, ha aggiunto Kimmel, quando la superstar è andata via.

I due attori sono da poco volati in Australia, dove stanno per iniziare le riprese di Ticket to Paradise. Ad accompagnarli nella terra dei canguri anche le loro rispettive famiglie: George è partito con la moglie Amal Ramzi Alamuddin, avvocata per i diritti umani, e i loro due gemelli di 4 anni, Alexander ed Ella, mentre Julia è con il marito Danny Moder, direttore della fotografia, e i loro tre figli, i gemelli Hazel e Phinnaeus, di 16 anni, ed Henry, di 13 anni.