Julia Roberts e il post su Instagram (rarissimo) per il compleanno dei suoi figli

Nonostante sia una delle attrici più famose e amate di Hollywood, Julia Roberts non è mai stata molto attiva sui social network. Ma il 28 novembre, in occasione del diciassettesimo compleanno dei suoi figli maggiori, Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, ha deciso di pubblicare un dolcissimo scatto che li ritrae, tutti e tre insieme, quando i gemelli erano neonati.

“I 17 anni più dolci della mia vita“, ha scritto l’attrice su Instagram. Uno scatto rarissimo, per uno dei pochi momenti di vita quotidiana che la star di Pretty Woman condivide con i suoi nove milioni di follower. Non sono molti, infatti, i post sulle sue pagine social, ma quando decide di parlare della sua vita privata lo fa mostrando quel lato della sua quotidianità così lontano dai riflettori a cui è abituata a causa del suo lavoro.

Le poche foto che pubblica la ritraggono in compagnia del marito, il cameraman Danny Moder, oppure con la sorella o le amiche, quasi sempre all’interno del suo ranch nel New Mexico, un porto sicuro, immerso nella campagna, in cui l’attrice e la sua famiglia hanno scelto di vivere per rimanere lontani dalla vita mondana di Hollywood. Non compare mai, invece, il figlio minore, Henry: una scelta fatta per tutelare il ragazzo, che ha soltanto 14 anni.

Anche Danny ha condiviso uno scatto dei gemelli: “Questi attaccabrighe oggi compiono 17 anni; grazie per avermi aiutato attraverso la paternità“, ha scritto sul suo profilo Instagram, dove ha scelto di pubblicare una foto dei neo-diciassettenni impegnati nella colazione. Il cameraman, oggi direttore della fotografia, e l’attrice si sono sposati nel 2002, e da quel momento non si sono più lasciati. E, secondo quanto raccontato da Julia Roberts, il loro segreto è proprio la vita fuori dalla città e dai luccichii dello showbiz americano.