Lo aveva annunciato ad agosto 2021 e ora è ufficiale, Kanye West ha cambiato il suo nome in Ye. Il rapper non si riconosceva più con quello con cui è stato registrato all’anagrafe di Chicago, dove è nato l’8 agosto 1977, e già da tempo preferiva farsi chiamare in un altro modo. La richiesta legale, inoltrata l’11 agosto 2021 dall’avvocato del cantante alla Corte di Los Angeles, è stata finalmente approvata e quindi d’ora in poi il musicista sui documenti d’identità non sarà più registrato come Kanye Omari West bensì, ma bensì come Ye.

Ye, è bene iniziare ad abituarsi a chiamarlo così, aveva cominciato a parlare della decisione di cambiare il proprio nome già nel 2018, con la pubblicazione del suo ottavo album in studio intitolato, titolato per l’appunto come Ye. I fan già in quell’anno avevano forse intuito che il rapper voleva dare una svolta. A riprova di questo anche un tweet dell’artista che diceva:

“L’essere formalmente conosciuto come Kanye West. Io sono YE”.

the being formally known as Kanye West



I am YE September 29, 2018

Ye è anche una parola che compare più volte nelle Sacre Scritture. Il cantante, sempre nel 2018, in un’intervista al programma americano Hip-Hop Big Boy della radio Real 92.3, ha spiegato il suo amore per il nome e il perché lo diede anche al disco: