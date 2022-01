Il trio di cui non sapevamo ancora di aver bisogno: il rapper e imprenditore Kanye West si unisce a Demna Gvasalia – direttore artistico della casa di moda parigina Balenciaga – e al brand di moda statunitense Gap, per dare vita ad una nuova collezione di abbigliamento.

Si intitola Yeezy Gap Engineered by Balenciaga il progetto fashion atteso nelle passerelle a giugno 2022. La partnership darà il via ad un lancio iniziale che aprirà la pista ad altri capitoli svelati poco a poco nel tempo, durante tutto l’anno.

È ancora ignoto lo stile che nascerà dalla collaborazione, a riguardo non ci sono anticipazioni, ma il triangolo ha già suscitato l’interesse del web e del mondo della moda. È probabile che il risultato sarà un mix delle tre scelte estetiche.

Kanye West (noto anche con il soprannome di Ye) ha già un passato con Gap, per il quale aveva lavorato come commesso all’inizio della sua carriera e con cui ha in seguito creato una linea di piumini e felpe colorate che ha avuto un grandissimo successo.

L’arrivo di Balenciaga ha rimescolato le carte. Fra il rapper e Gvasalia c’è una forte amicizia oltre che un rapporto lavorativo. Lo stilista ha curato la parte artistica dell’album Donda del rapper, mentre West lo ha sempre sostenuto, presenziando in prima fila alle passerelle della maison francese.

La stima reciproca è da tempo consolidata, proprio come ha sottolineato Gvasalia durante un’intervista:

“Ci sono pochissime persone tra quelle che conosco, soprattutto del calibro di Ye, che capiscono il mio lavoro così bene. Nessuno come lui mi fa uscire dalla mia zona di comfort e diventare un designer migliore. Non c’è ego quando collaboriamo, solo una spinta reciproca a evolversi e fare qualcosa di grande e nuovo».