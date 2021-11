Kanye West è pronto a fare di tutto per riconquistare la sua (quasi) ex moglie Kim Kardashian. In un video di cinque minuti intitolato Preghiera del Ringraziamento e pubblicato sul suo profilo Instagram, il rapper – che ha recentemente cambiato il suo nome in Ye – ha raccontato ai suoi follower quali sono le cose per cui è particolarmente grato nella sua vita. E al primo posto, naturalmente, ha messo la famiglia.

“Tutto quello a cui penso, tutti giorni, è come riunire di nuovo la mia famiglia e guarire il dolore che ho causato“, ha spiegato nella clip l’artista 44enne. Ha anche parlato della sua attività politica, che secondo quanto riferito è diventata un’enorme fonte di conflitto tra lui e la sua Kim. “Buon Dio, a mia moglie non piaceva che indossassi il cappello rosso“, ha osservato in riferimento al suo precedente sostegno a Donald Trump e al cappello Make America Great Again.

“Ho reso me e la nostra famiglia un bersaglio non allineandomi con la posizione politica di Hollywood, e questo è stato difficile per il nostro matrimonio. Poi mi sono candidato alla presidenza senza un’adeguata preparazione e senza alleati da nessuna parte. Ho messo in imbarazzo mia moglie nel modo in cui ho presentato informazioni sulla nostra famiglia durante l’unica e, grazie a Dio, sola conferenza stampa“.

West ha poi affermato di aver commesso gravi errori mentre era sposato con Kim Kardashian, ma è ormai pronto ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. “Ho commesso errori. Ho fatto pubblicamente cose che non erano accettabili come marito, ma in questo momento oggi, sono qui per cambiare la mia storia“. West, insomma, è pronto a tutto per riconquistare Kim e non si lascia scoraggiare dal fatto che le pratiche per il divorzio tra i due siano state avviate da mesi o che Kim Kardashian abbia persino iniziato a frequentare la star di Saturday Night Live, Pete Davidson.