Kasia Smutniak, la vera forza è non dover dimostrare più niente a nessuno

Di lei dicono che le sue mani si muovono in modo musicale e che la sua risata esplode inaspettata, diventando immediatamente contagiosa. Kasia Smutniak è una di quelle bellezze che rimangono impresse nell’anima perché non è impreziosita da nessun artificio. È semplicemente così, come appare. Ed è proprio questo il messaggio che l’attrice e modella polacca ha voluto lanciare dalle pagine del settimanale Amica. Dopo una vita passata a dover dimostrare di essere forte e all’altezza di ogni situazione, a 43 anni sente di aver conquistato finalmente la consapevolezza di sé stessa.

Il suo segreto? “Non sono ostile ai cambiamenti del mio corpo”. Kasia Smutniak osserva il tempo che passa con la naturalezza di una donna che ha imparato a scegliere con cura le sue emozioni e a non rinnegarsi mai. Da sempre paladina del body positive, l’attrice non nasconde le sue imperfezioni ma le mostra come piccoli trofei di una vita trascorsa a dover dimostrare di essere intelligente, preparata e sempre sul pezzo. Oggi è riuscita staccare la spina, concedendosi finalmente di respirare la serenità che ha conquistato nonostante le difficoltà e il dolore che non l’hanno mai risparmiata.

Kasia Smutniak lascia la casa paterna a 15 anni, a 16 inizia a lavorare come modella e si rende indipendente. In Italia, sul set di Radio West, incontra Pietro Taricone, protagonista della prima edizione del Grande Fratello. La scintilla è forte, l’amore che ne segue impetuoso e passionale. Nel 2004 nasce Sophie e la coppia appare più affiatata che mai. Il 29 giugno 2010 però Taricone muore in seguito a un incidente con il paracadute. Kasia Smutniak affronta un dolore senza precedenti, dal quale riaffiora soltanto per amore della figlia. Oggi la donna ha ritrovato la serenità accanto al produttore Domenico Procacci.