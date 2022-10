Kasia Smutniak, primo red carpet con la figlia Sophie Taricone

Eleganti, raffinate ma soprattutto complici: Kasia Smutniak e Sophie Taricone hanno sfilato per la prima volta insieme in occasione del Festival del Cinema di Roma, incantando letteralmente la platea. Un look deciso e studiato fin nei minimi dettagli quello scelto per il red carpet della capitale. Smutniak ha indossato un abito chemisier in velluto nero di Giorgio Armani mentre Sophie Taricone pantaloni morbidi e corpetto in coordinato con la madre; capelli raccolti e tirati per la modella polacca, sciolti ad accarezzare le spalle per la figlia.

A ipnotizzare però è stato il make up: labbra scarlatte per Kasia Smutniak, eye liner rosso per la ragazza. Un gioco di pennellate di colore declinate nei toni del nero e del rosso che non è passato inosservato e che promette di diventare uno dei trend più arditi della prossima stagione. Grande protagonista il colore quindi, impreziosito da uno smoke eyes che esalta e concentra il focus sullo sguardo. Una leggera ombra di blush sottolinea e accarezza il profilo, senza diventare mai protagonista.

La modella polacca ha partecipato al red carpet romano in occasione della presentazione del film Il Colibrì, tratto dal romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega nel 2020. Mai come in questa occasione l’affiatamento con la figlia è apparso evidente. Sophie Taricone è nata dalla relazione con Pietro Taricone, l’indimenticabile protagonista della prima edizione del Grande Fratello, scomparso nel 2010 in seguito a un incidente con il paracadute. Oggi Kasia Smutniak è legata a Domenico Procacci dal quale ha avuto un altro figlio, Luca, nato nel 2014.