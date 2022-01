Il fascino dello stile grunge nella camicia a quadri di Kasia Smutniak

Volgendo già lo sguardo alla primavera, Kasia Smutniak si distingue dalla massa con un outfit che strizza l’occhio allo stile grunge. L’attrice ha pubblicato su Instagram un video in bianco e nero nel quale corre in mezzo ai prati in collina, felice insieme al suo cane. Oltre al meraviglioso paesaggio, a colpire i follower è stato proprio il look dall’aspetto rock.

A spiccare fra gli abiti oversize, abbinati per creare un effetto volutamente trasandato, è un indumento che non passa mai di moda: la camicia a quadri. Smutniak ha scelto un modello in lana per proteggersi dal freddo dell’inverno ma l’ha indossata aperta, come capospalla, lasciando intravedere al di sotto un maglioncino morbido, infilato in un paio di pantaloni a costine.

Il capo le scivola addosso largo ed è caratterizzato da una classica fantasia check con colori a contrasto. Ai piedi un paio di stivali in gomma, mentre un tocco country chic è regalato dal cappello a tesa larga dal quale sfugge una cascata di capelli sciolti a piega mossa.

“Le altre a Dubai in micro bikini… e poi ci sei tu!”, “Un mix di positività, bellezza naturale e simpatia!” scrivono alcuni follower in risposta al post dell’attrice, ammirando il look che non è passato inosservato.

Vi raccomandiamo... Ecco perché gli stivali Chanel di Kasia Smutniak sono il regalo di Natale ideale

La camicia a quadri è un evergreen, può essere indossata in ogni stagione come passepartout per essere cool in ogni circostanza. Lo stile boscaiolo non ha mai smesso di fare tendenza e, indossato da Smutniak, trova la sua versione più chic.