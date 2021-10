Il 29 ottobre è il compleanno dell’attrice americana Kate Jackson, che nel 2021 compie 73 anni. Nota soprattutto per il suo ruolo nella celeberrima serie tv Charlie’s Angels, ha recitato in moltissimi film e, soprattutto, ha alle spalle una lunga carriera in televisione.

Nata in Alamaba nel 1948, ha frequentato l’Università del Mississippi, prima di trasferirsi in California per inseguire il sogni di diventare attrice. La grande occasione è arrivata nel 1970, quando ha interpretato Daphne Harridge nella soap opera horror Dark Shadows, mentre tra il 1972 e il 1976 è stata nei panni di Jill Danko nella serie tv A tutte le auto della polizia. Il successo arriva definitivamente nel 1976, quando viene scelta per il ruolo di Sabrina Duncan in Charlie’s Angels, una delle più famose serie tv degli Anni ’70 e ’80, prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg.

Considerata l’attrice migliore tra gli “angeli”, le viene offerta la parte di Joanna in Kramer contro Kramer, film del 1979 premiato con cinque premi Oscar con protagonisti Dustin Hoffman e Meryl Streep. Proprio il ruolo di quest’ultima avrebbe dovuto essere di Kate Jackson: l’attrice ha però dovuto rifiutare a causa di un vincolo contrattuale che la legava alle Charlie’s Angels. Proprio questo episodio l’ha portata a decidere di lasciare la serie, due stagioni prima della fine prevista.

All’inizio degli Anni ’80 torna poi al cinema, con Making Love, di Arthur Hiller, un film che all’epoca ha fatto molto discutere, a causa del modo (decisamente in anticipo sui tempi) in cui tratta il tema dell’omosessualità. Nel 1989 ha interpretato la madre di un giovane Patrick Dempsey in Seduttore a domicilio, per poi allontanarsi dal grande schermo e dedicarsi quasi esclusivamente alla televisione. Negli Anni ’90 è apparsa in tv in produzioni come Tornato per uccidere, Morte sottozero, Il nemico in casa, oltre ad essere comparsa in alcuni episodi di serie cult come Sabrina, vita da strega o Criminal Minds.