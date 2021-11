È bufera per Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 6. Durante un momento di gioco all’interno del reality, prima ha usato parole pesanti nei confronti di Soleil Sorge e poi contro Miriana Trevisan. “Brutta tr**a”, avrebbe più volto ripetuto la cantante lirica riferendosi all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E poi ancora, risentita della nomination dell’ex di Non è la Rai, le ha detto: “Sta stron*za, le tiro una scarpa in testa e le faccio un buco”.

Katia a quanto pare se l’è presa per uno scherzo di cui è stata vittima da parte dell’influencer e ha reagito apostrofandola per due volte con parole offensive. Invece, durante la puntata del GF in diretta il 22 novembre 2021, dopo che Miriana ha deciso di nominarla, ha sbottato tirando fuori tutto il suo rammarico per il voto della showgirl.

⚠️⚠️💣 KATIA CONTRO MIRIANA “Sta stronza, gli tiro una scarpa in testa che le faccio un buco” 😳 #gfvip pic.twitter.com/MNTdozGhDy — edoardo (@edosenzaemoji) November 23, 2021

Il popolo del web che segue il reality è insorto spaccandosi a metà, tra chi vorrebbe una punizione esemplare per la concorrente e chi invece dice che erano solo battute venute male. Sta di fatto che le parole di Katia Ricciarelli non sono certo passate inosservate ai telespettatori attenti e tra chi riposta la frase detta a Miriana e chi si scatena su Twitter, ci sono un valanga di commenti: “Cerchiamo di non sorvolare sulle parole della Ricciarelli verso Soleil: Soleil viene giudicata per ogni affermazione che fa, vediamo se le parole di Katia passano in sordina come le altre”, scrive un utente. E ancora: “Dev’essere espulsa!”. C’è anche chi la difende: “Katia era palesemente ironica e scherzosa e le è uscita male sicuramente”.