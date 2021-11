Tanta emozione per Katia Ricciarelli durante la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 6. Quando il conduttore Alfonso Signorini, in diretta dalla Casa mostra alla cantante un video dove racconta molto di sé in diversi momenti, la donna si lascia andare e a cuore aperto, non senza commozione, e parla della sua mamma. “Donna forte e bellissima”, dice Katia ricordando sua madre Molara. “A volte penso di non averle dato abbastanza”, svela nel video in onda.

E poi in diretta ricorda il momento in cui l’ha persa: “Lei finì in coma, io salutai tutti durante il concerto e andai da lei. Non ho fatto in tempo a salutarla. Le dicevo ‘Mamma lasciati andare, smettila di combattere’, perché volevo rivedere la serenità sul suo volto”. Del bellissimo rapporto con mamma Molara, la concorrente del GF ha parlato anche in un’intervista a Verissimo, nel gennaio del 2020, in cui ricordò anche la morte di sua sorella.

“Avevo una mamma che ha fatto tutto e di più per rendere meno pesante la mia situazione, quindi non ho sofferto molto. Ha sofferto molto lei, perché ha lavorato tantissimo e anche in maniera molto dura per mantenere me e le mie due sorelle. Una è morta a 29 anni, è stato un trauma pazzesco per lei, e da lì è cominciato il declino”.

La tenacia e la grinta che la contraddistingue, Katia pensa proprio di averla ereditata da Molara: “Mia mamma mia ha trasmesso la forza, una donna forte, una donna che ha lottato, è sempre stata sola, di conseguenza ha imparato a proteggersi”. Nel racconto emerge la bellezza di una donna che ha sofferto molto. “Era una donna davvero bellissima, e infatti aveva un sacco di corteggiatori”, spiegò a Silvia Toffanin, aggiungendo che era un persona che amava stare insieme ai giovani e aveva una voce bellissima. “Mi ha trasmesso questa passione, imparavo da lei tutte le canzoni del passato”.