Kendall Jenner sminuisce l’emergenza Coronavirus, Chiara Ferragni si infuria via social

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno deciso di scendere in campo attivamente contro l’emergenza Coronavirus tanto da effettuare una donazione a livello personale di 100 mila euro ed aprire una campagna a sostegno di una raccolta fondi destinata all’Ospedale San Raffaele di Milano.

All’influencer sta molto a cuore la situazione attuale in Italia e, per questo motivo, si è infuriata con Kendall Jenner. Tutto è nato da alcune statistiche pubblicate dalla modella statunitense sulle stories di Instagram: i dati in questione sminuiscono l’altissimo pericolo che sta creando nel mondo la diffusione del Coronavirus che, secondo Kendall, rappresenta semplicemente una banale influenza.

Dopo queste dichiarazioni, la Ferragni è andata su tutte le furie ribadendo che non bisogna inviare messaggi sbagliati: il contagio può provocare problemi respiratori molto gravi tanto da causare la morte anche di soggetti giovani e sani. L’influencer ha, poi, continuato ponendo l’attenzione sul collasso della sanità che l’Italia intera sta vivendo in quanto i reparti di terapia intensiva sono saturi.

Per concludere Chiara si è rivolta a tutti i personaggi stranieri del mondo dello spettacolo invitandoli caldamente a non sottovalutare il problema, così come purtroppo è stato fatto inizialmente nel nostro Paese. Solo ponendo la giusta attenzione sul pericolo imminente rappresentato dal Coronavirus si potrà arginare la pandemia ed evitare uno scenario catastrofico.