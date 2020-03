Chiara Ferragni e Fedez donano 100 mila euro alla terapia intensiva del San Raffaele

Dopo l’appello lanciato via social per sensibilizzare gli italiani circa le misure precauzionali da adottare contro il diffondersi del Coronavirus, Chiara Ferragni insieme a Fedez ha deciso di scendere in campo attivamente.

Seguendo l’esempio di Armani, la coppia ha effettuato una donazione a livello personale di 100 mila euro. Il gesto generoso segna l’apertura di una campagna a sostegno di una raccolta fondi destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato.

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del prof. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale milanese. C’è da ricordare che il reparto di terapia intensiva è quello indispensabile per affrontare l’emergenza di questi giorni in quanto ospita gli ammalati con insufficienza respiratoria causata dall’epidemia in corso.

I letti necessari hanno, purtroppo, un costo nettamente superiore rispetto a quelli di degenza normale: sono necessari monitor per rilevare le funzioni vitali del paziente, ventilatore per assistere la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

È possibile partecipare all’iniziativa accedendo direttamente al sito dedicato alla campagna ed effettuando una donazione minima di 5 euro. Chiara e Fedez sono fiduciosi e sperano di raccogliere più fondi possibili: “Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti“.

Dello stesso parere è il dott. Zangrillo che ha centrato ancora una volta l’attenzione sulla collaborazione collettiva: “È un contributo concreto che apprezziamo moltissimo e che speriamo sia di esempio per molti. Noi continuiamo la nostra battaglia, che vinceremo, contro questa emergenza straordinaria, dove le terapie intensive rappresentano l’unica possibilità di guarigione per i pazienti più gravi“.