L’uso e l’abuso di photoshop fa sempre discutere e sono molte le star che ricorrono al ritocchino quando devono postare le proprie foto sui social. La ricerca della perfezione è quasi una mania, ma spesso i fan si accorgono delle modifiche, proprio come è successo con alcuni scatti recenti pubblicati da Kim Kardashian.

Su Instagram la modella e imprenditrice digitale ha posato al naturale, mentre indossava uno dei suoi completi della collezione Skims, a bordo piscina. Molti follower però hanno notato nelle foto l’assenza dell’ombelico.

In effetti, negli scatti dove indossa i pant e il top nude della sua linea, non si comprende se l’ombelico sia nascosto dagli slip a vita alta o sia stato accidentalmente rimosso con un fotoritocco un pochino azzardato.

“Ah, Kim. Non sapevo che tu non avessi l’ombelico”, ha scritto un utente, “Devi avere l’ombelico molto in basso rispetto alla norma”, gli ha fatto eco un altro. E poi c’è stato che senza mezzi termini ha esordito commentando: “Kim, ti sei dimenticata qualcosa in pancia…”.

La risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare, mettendo fine in qualche modo alle critiche, velate e non:

“Ah ragazzi, vi vedo molto interessati a Photoshop. Allora visto che vi interessa così tanti ne ho molti altri da mostrarvi”.

Una risposta che pare confermare l’uso di photoshop e che allo stesso tempo non da troppo peso ai giudizi dei fan. In realtà, Kim Kardashian non ha mai fatto mistero di usare talvolta app per il fotoritocco anche per le foto di tutti i giorni, con la famiglia, le amiche e persino con le sue nipotine, tutto per mantenere una linea cromatica fedele al suo feed di Instagram.