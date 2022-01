Perfette per gli allenamenti in palestra o su strada, ideali anche negli outfit sporty chic per la moda giorno. Di cosa stiamo parlando? Ma delle nuove sneaker di Kim Kardashian ovviamente.

Un paio di Air Max 95 che da quando sono comparse ai piedi dell’influencer hanno fatto schizzare le ricerche vie web. Ma non solo, Kim ha anche sfoggiato un paio di Adidas limited edition Yeezy Boost 700, la prima sui toni del rosa e l’altra su quelli del grigio, con due diversi look.

Il primo outfit è tutto sulla nuance grey. In una foto postata sul suo profilo Instagram, Kim Kardashian ci mostra le scarpe da sfoggiare da adesso alla prossima stagione primavera-estate 2022, abbinate ad una jumpsuit aderente con pantaloncini e felpa taglio cropped.

La colorazione metallic di queste sneaker le rende assolutamente uniche: una versione iconica del brand Adidas con tomaia grigia e la scritta 700 reflective. Dettagli neri sul tallone e sul toe aggiungono movimento al look futuristico della silhouette.

Il secondo outfit, tutto nella nuance rosa bubble, vede Kim Kardashian sfoggiare un paio di sneaker, questa volta Nike e un look perfetto per la palestra: top e leggins super attillati. Le scarpe, realizzate in mesh e pelle scamosciata, con tomaia ondulata donano al piede una struttura dinamica e fluida.

Non poteva mancare in queste scarpe la famosa suola con l’ammortizzazione Max Air, una rivoluzione unica nata proprio nel 1995 con questo modello. E se vi sembrano sneaker da indossare solo per fare esercizio fisico, dovrete presto cambiare idea perché questi modelli sono perfetti per essere portati in tutti i momenti della giornata.