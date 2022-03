“Voi avete chiesto, noi abbiamo ascoltato“: così Kim Kardashian ha annunciato, tramite i social, il lancio della sua nuovissima linea di costumi da bagno. Si tratta di una nuova collezione di Skims, il brand di abbigliamento da lei firmato, in uscita venerdì 18 marzo.

Una linea di beachwear inclusiva e innovativa, come viene definita dalla stessa Kardashian, composta da 19 pezzi da abbinare in moltissimi modi diversi, in modo che ognuno possa scegliere lo stile adatto a sé. Sette colori a tinta unita, tra cui l’iconico nude, marchio de fabbrica del brand, il blu cobalto e il pervinca, tra cui scegliere per creare il perfetto mix and match.

Così come molti altri capi del marchio Skims, anche i costumi da bagno sono modellanti, perfetti per adattarsi a qualsiasi body shape; le taglie vanno dalla XXS alla 4XL. “Pensato per rendere le costre curve più piatte, è un nuovo sistema per creare silhouette altamente versatili grazie alla vestibilità innovativo, allo stile e al comfort che già amate di Skims“, si legge sulla pagina Instagram del brand.

La stessa Kim Kardasian, che negli anni si è fatta paladina dell’abbigliamento modellante, fa da modella per il lancio della nuova linea Skims Swim, come dimostra la serie di scatti che ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (che conta ben 292 milioni di follower). “Vogliamo introdurre un nuovo sistema di soluzioni per l’abbigliamento da bagno, disegnati per farvi sentire a vostro agio e sicuri di voi, dentro e fuori dall’acqua“, spiega ancora il brand sui social.

La star americana ha raccontato di aver creato la collezione pensando alle esigenze di ogni cliente, e facendo quindi in modo che ognuno possa costruire il proprio costume come se stesse utilizzando i Lego, scegliendo pezzo per pezzo come creare il proprio look. I costumi, pur molto diversi tra loro, seguono lo stile minimal di Kardashian, con pezzi dalle linee semplici, dai colori neutri e alcuni capi più sportivi, perfetti anche per le attività fuori dall’acqua.

A partire dal 18 marzo tutti i costumi della linea Skims Swim sono disponibili sul sito web del brand, ad un prezzo che varia dai 30 ai 108 dollari. Prima del lancio è possibile aggiungere i capi alla waitlist, sempre tramite il sito di Skims.