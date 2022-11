Kylie Jenner per Halloween si trasforma in Elvira, The Mistress of the Dark

Che le star di Hollywood e dintorni amino Halloween è una delle poche certezze della vita. Nei giorni scorsi Instagram è diventato un tripudio di celebrities travestite da: zucche, streghe, Samara di The Ring, Freddy Krueger e chi più ne ha ne metta. In mezzo a questo mare di arancione, pipistrelli e dita di strega c’è un personaggio che ama stupire per la scelta del look da sfoggiare per la notte più paurosa dell’anno. Stiamo parlando di Kylie Jenner che quest’anno ha scelto di vestire i panni di Elvira, The Mistress of the Dark.

Una strega chiamata Elvira, il titolo con cui la pellicola è stata distribuita nel nostro Paese, è un film del 1988 diretto da James Signorelli e intepretato da Cassandra Peterson. Al centro delle vicende narrate dal regista troviamo un’affascinante hostess e Signora del Buio, Elvira, che eredita dalla zia defunta una casa a Fallwell, nel Massachusetts. Il suo obiettivo è vendere l’immobile e trasferirsi a Las Vegas per uno spettacolo, ma finisce per essere coinvolta nelle vicende del piccolo centro fino a essere arrestata per stregoneria.

Ed è proprio a questo personaggio che Kylie Jenner ha dedicato la notte di Halloween 2022. L’inteprete di The Kardashian ha condiviso due diversi outfit ispirati alla protagonista del film. Nel primo la donna indossa un mini dress attillato e caratterizzato da profonda scollatura, nell’altro minigonna, reggiseno con nappe e reggicalze d’ordinanza! Le atmosfere sono quelle tipiche degli anni ’80, non possono mancare quindi un eye liner che segue in modo marcato il contorno degli occhi e un provocante rossetto rosso.