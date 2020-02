La cantante Duffy rivela di essere stata rapita e violentata

Aimee Duffy, la cantante gallese nota semplicemente come Duffy, era scomparsa dalle scene dopo il grande successo del suo album di debutto, Rockferry, e dell’album successivo, Endlessly, ma solo oggi si è scoperto il motivo dietro il silenzio durato tanti anni.

La donna, oggi 35enne, ha infatti dichiarato di essere stata rapita, imprigionata, drogata e violentata da una persona ancora non identificata. Una confessione non semplice e tutt’altro che facile, arrivata dopo la richiesta di intervista da parte di un giornalista.

Fortunatamente oggi la cantante è riuscita a superare il trauma: “Ovviamente sono sopravvissuta, ma il recupero ha avuto bisogno di tempo. Nell’ultimo decennio ho impiegato migliaia di giorni per desiderare ancora di sentire il sole nel mio cuore, e adesso splende davvero“.

Con un suono vintage che richiamava il soul di artiste a lei contemporanee come Amy Winehouse e Adele, Duffy divenne un piccolo grande fenomeno nel 2008, anche grazie alla grande fortuna del singolo Mercy e alla ballad Warwick Avenue, garantendole anche un Grammy.

L’artista rivela la ragione per cui non ha parlato prima: “Non volevo mostrare al mondo la tristezza nei miei occhi. Mi chiedevo: come posso cantare col cuore, se è rotto? E lentamente si è riparato.”

In ogni nelle prossime settimane è prevista la pubblicazione di un’intervista orale nella quale spiegherà meglio la tragedia vissuta. Ovviamente la cantante ha chiesto di rispettare la sua privacy, chiedendo di non coinvolgere la sua famiglia.

Nel 2011, in un’intervista a Marie Claire, Duffy aveva curiosamente notato come tutti i suoi eroi musicali fossero stati protagonisti di tragedie: “Le persone che amo – Dusty, Marvin, Edith Piaf – non hanno sempre avuto storie felici. Forse è questo che mi riserva il destino… vivo ogni giorno al meglio, sei sempre alla mercé della vita“.