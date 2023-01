Andrea Maestrelli è da poco entrato nella Casa del Grande Fratello Vip, ma piano piano si sta facendo conoscere dal pubblico e dagli altri concorrenti. Sin dall’inizio di questa esperienza, lui non ha nascosto di avere avuto un breve flirt con Nicole Murgia, anche lei new entry del reality, ma ha anche rivelato che la rottura tra loro sarebbe avvenuta in modo tutt’altro che indolore.

La prima a esprimersi sulla loro love story è stata proprio la 29enne, che ha addirittura svelato di avere tirato dei piatti contro Andrea e di averlo tradito. Il giovane non ha negato questa versione dei fatti, ma aveva in un primo momento sottolineato di non volersi spingere oltre soprattutto per tutelare i figli di lei, nato dal matrimonio con un altro calciatore, Andrea Bertolacci.

In un secondo momento, però, è stato lo stesso Andrea Maestrelli, a sbilanciarsi e a dire apertamente che la versione data dalla sua compagna d’avventura sarebbe solo parziale: “Dice le cose come le pare a lei per pararsi il didietro – ha raccontato lui a Daniele Del Moro -. Però non è stato solo quello che ha detto, c’è di più. Adesso io non parlo per lei. Ma che sta a fa? Ha due bambini a casa dai. Io non parlo perché non voglio che poi il mio nome fuori venga associato a queste cose brutte. Non voglio arrivare a parlare, spero non mi ci portino e non succeda. Perché passare da scemo non ce passo. Perché non è stato solo quello che ha detto lei, sono successe cose più grosse. Lei ha detto ‘ce l’hai con me perché mi sono innamorata di un altro’. Non è proprio così ve lo assicuro! Ad oggi ci sono passato sopra e ho lasciato perdere”.

Il racconto del giovane, che è nipote di Marco Materazzi, è poi proseguito sottolineando che il tradimento subito sarebbe ancora più grave perché fatto con una delle persone a lui più care. “Ho le prove di quello che dico. E come se non bastasse li ho pure visti – ha detto ancora -. Te non hai capito, io il giorno dopo li ho anche beccati insieme! Sì a cena erano insieme. Il giorno dopo che ci siamo lasciati. Lei era venuta in vacanza in Sardegna con me e la mia famiglia e…”.

Nicole, infatti, avrebbe avuto, secondo quanto riferito da Maestrelli, un flirt con il suo migliore amico. La 29enne, però, continua a negare, anche se non è escluso che questo tema possa essere oggetto di dibattito nella puntata di questa sera: “Non è andata come dice lui. Tanto che l’altro ragazzo tirato in ballo gli ha detto ‘guarda che ti stai sbagliando di grosso’. A quanto pare ragazzi io continuo a sbagliare tutto nella vita. Ogni volta finisco io a terra”.