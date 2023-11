Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sposi nel 2024: ecco tutti i dettagli

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno nel 2024: anche se manca ancora un anno alle nozze, fissate per ottobre, i due stanno condividendo alcuni dettagli speciali sui preparativi con i loro follower Instagram.

Nelle storie, infatti, Incorvaia ha risposto ad alcune domande dei fan, svelando delle curiosità sul matrimonio imminente, come per esempio il motivo della scelta del mese di ottobre: “È il mese mio e del mio amore… chissà che la data non sia uno dei compleanni”. E, palando delle damigelle e dei paggetti, ha aggiunto: “Non saranno grandi, ma mia figlia Nina sarà la damigella e mio figlio Gabriele sarà il paggetto”.

Infine, Incorvaia ha parlato del suo abito da sposa: “Ho già un’idea di come lo vorrei. Credo che la scelta dell’abito da sposa dei tuoi sogni funzioni come l’amore a prima vista”. Del resto, lo stesso giorno l’ex gieffina aveva condiviso un video nel quale prova alcuni abiti all’interno di un atelier.

I due avevano annunciato il matrimonio nell’ottobre del 2023: “Sono d’accordo che spesso sposarsi sia giusto, infatti anche noi ci sposeremo. Quando? Nel 2024. È la prima volta che do una data. Adesso lo dico, sarà l’anno prossimo”, aveva detto Paolo Ciavarro alle telecamere di Forum. All’epoca, Incorvaia aveva replicato al fidanzato su Instagram, dicendo in modo scherzoso: “Manca l’anello con la proposta”.

Proposta che c’era in realtà già stata, ma era stata rifiutata: “Un po’ di tempo fa mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti, mia nonna Maria che vive in Sicilia, gli amici più cari”, aveva raccontato Clizia Incorvaia a Gente.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro stanno insieme dal 2020, anno in cui si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello. Nel 2022, la coppia ha dato il benvenuto al piccolo Gabriele.