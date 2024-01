Sofia Giaele De Donà, è crisi con il marito Bradford Beck

Sofia Giaele De Donà e Bradford Beck si sono presi una pausa: a comunicarlo è stata l’ex gieffina stessa, che su Instagram ha raccontato ai follower il periodo di crisi che lei e il marito stanno attraversando.

“Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento”, ha esordito in alcune storie. “Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato”.

“Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse”, ha poi proseguito De Donà, rispondendo a chi aveva notato che i due avevano trascorso le vacanze di Natale 2023 separati. “Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica. Quindi penso sia giusto comunicarvi questa cosa, anche perché molti di voi avevano già capito”, ha poi proseguito.

“I motivi per il quale abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”, ha concluso infine Sofia Giaele De Donà.

I due si erano sposati nel febbraio 2022 dopo quattro anni insieme. Bradford Beck è un nome noto negli Stati Uniti, essendo il CEO United Aeronautical, azienda specializzata nella produzione di materiale aeronautico. Per la proposta di matrimonio, avvenuta nel 2021, l’uomo aveva portato l’influencer a Londra, dove aveva organizzato un flashmob con dei ballerini.