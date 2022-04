"La diamo calda": bufera sullo slogan di uno stand di focacce a Ravenna

Il cartello è apparso nella bancarella in piazza del Popolo a Ravenna, nel corso della mostra gastronomica Bell'Italia. A sollevare la questione sui social è stata Cecilia Pedroni: "Condannarlo non significa che abbiamo perso l'ironia, ma che in alcuni contesti - e quello era un contesto pubblico - non è adeguato utilizzare quel linguaggio".