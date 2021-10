Mercoledì 6 ottobre 2021, la prima serata di Canale 5 propone il film La Signora dello Zoo di Varsavia. La pellicola è ispirata a una storia realmente accaduta narrata nel libro di Diane Ackerman Gli ebrei dello zoo di Varsavia, a sua volta basato sui diari di Antonina Żabińska.

Nel 1939, all’inizio della seconda guerra mondiale, la Polonia fu invasa. Il giardino zoologico di Varsavia subisce i bombardamenti della Luftwaffe, l’aviazione militare tedesca. Molti degli animali muoiono, altri fuggono dalle gabbie e alcuni vengono abbattuti. Antonina Żabińska e suo marito Jan, direttore dello zoo, devono rinunciare anche a quelli superstiti. Lo scienziato Lutz Heck, ufficiale delle SS nominato capo zoologo della Germania nazista, gli ha annunciato che la struttura verrà chiusa.

Heck, però, promette ad Antonina che salverà gli animali più pregiati portandoli in Germania per poi restituirli a guerra finita. Il direttore del giardino zoologico e sua moglie si interrogano sul proprio futuro e su quello degli ebrei che vengono rinchiusi nel ghetto in condizioni disumane in attesa solo della deportazione. Propongono allora a Heck di tenere in attività lo zoo trasformandolo in un allevamento di maiali.

Grazie alla copertura di questa nuova attività e dell’apparente fiducia accordata loro dai nazisti, i due coniugi riescono a dare rifugio a centinaia di ebrei, nascondendoli nelle cantine della propria casa in attesa di farli fuggire con falsi documenti. Grazie a loro, più di trecento ebrei e militanti della Resistenza polacca riusciranno a salvarsi dalla furia dei nazisti.

Il trailer italiano del film viene diffuso il 3 ottobre 2017 e la pellicola è stata presentata in anteprima il 7 marzo 2017 a Varsavia, dove è ambientata. Nelle sale cinematografiche, invece, è arrivato il 16 novembre 2017. Fanno parte del cast principale Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh e Michael McElhatton.