La svolta salutista di Lady Gaga: Ho smesso di fumare e vorrei chiudere con l'alcol

Dopo la quarantena Lady Gaga ha voluto mettere in atto una vera e propria svolta salutista: le popstar ha smesso da un giorno all’altro di fumare, e adesso sta pensando anche di dire completamente addio all’alcol.

La cantante ne ha parlato in un’intervista all’Apple Music Show di Zane Lowe dove ha presentato il suo nuovo album Chromatica in uscita il prossimo 29 Maggio: “Ho smesso di fumare e accarezzo l’idea di fare lo stesso con l’alcol. Quando abbiamo finito di registrare, ho smesso di botto. È stata la cosa più strana e più bella che potesse succedere, come se questa musica mi avesse realmente guarita“.

Adesso il prossimo passo del suo percorso salutista potrebbe riguardare il consumo di alcolici: “Ho flirtato con l’idea di diventare sobria per tutto l’album, ma non lo sono ancora. Ora posso prendermela con me stessa tutti i giorni perché continuo a bere, oppure essere solo felice di essere ancora viva e continuare ad andare avanti e a sentirmi abbastanza bene. Sono abbastanza brava… Sono perfettamente imperfetta“.

Dalle sue parole la Germanotta sembra aver ritrovato finalmente la serenità dopo un passato burrascoso in cui, oltre al bullismo e alle violenze sessuali, ha dovuto affrontare anche problemi di autolesionismo: “Ho raccontato che mi tagliavo volutamente e che avevo tendenze masochiste che non erano salutari. Ma penso di essermi perdonata per tutti i modi in cui mi sono punita in passato. Credevo di non meritare le cose belle e la felicità, ma questi comportamenti non sono efficaci e in realtà ti fanno solo sentire peggio, così mi sono perdonata, perché ho deciso che ero umana e questo mi ha fatto stare meglio“.