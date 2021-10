Giovedì 21 ottobre 2021, alle 21.20 su RaiTre, ultimo appuntamento con la seconda edizione di Lui è peggio di me. Lo show condotto dall’improbabile (ma non tanto) coppia formata da Marco Giallini e Giorgio Panariello è giunto alla fine anche per questo autunno. I due artisti hanno condiviso il palco in un clima da vero e proprio sit show, con monologhi, interviste, canzoni e gag. Insieme a loro tanti amici e colleghi provenienti dal mondo dello spettacolo, che hanno tenuto compagnia ai due presentatori e al pubblico.

Anche in questa puntata finale i due mattadori possono contare sul comico Max Angioni e sulla talentuosa attrice Anna Ferzetti, ospiti fissi del programma sin dall’inizio. La trasmissione conclude in bellezza con la partecipazione delle cantautrici Fiorella Mannoia e Simona Molinari, dell’attrice Francesca Reggiani, dello sceneggiatore Massimiliano Bruno. E ancora del cantautore Umberto Maria Giardini (Moltheni) e con la coppia di attori comici, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo.

In questa edizione, poi, il duo Panariello Giallini, che sul palco ha sempre giocato sulla presunta diversità che li caratterizza, ha finalmente avuto la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico, cosa che non era stata possibile nella stagione precedente a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Hanno inoltre avuto l’occasione di ospitare tanti personaggi del panorama artistico italiano: da Raf, passando per Andrea Delogu, Ema Stokholma, Malika Ayane, Marlene Kuntz, Maurizio Mannoni, Giuseppe Infantino e Frankie Hi-Nrg, sino a Dario Argento, Cochi e Renato, Cristina D’Avena, Riccardo Sinigallia e Tosca.

Lui è peggio di me è una produzione RaiTre e Friends&Partners con la regia di Flavia Unfer, show di Giorgio Panariello, Marco Giallini, Giovanna Salvatori, Giorgio Capozzo, Max Ferrigno, Martino Clericetti, Paola Vedani e Federico Baccomo. Va in onda anche in HD e in live streaming su Raiplay on demand.