Lady Gaga non è certo estranea alle provocazioni, e mostrarsi nuda è qualcosa che ormai fa ampiamente parte dell’armamentario artistico della cantante e attrice. Tuttavia i suoi fan sono sempre contenti di poterla vedere in una veste più sexy, sopratutto quando si tratta di un momento di relax.

Stefani Joanne Angelina Germanotta ha infatti pubblicato alcune clip sulle proprie Stories di Instagram in cui si mostra in una vasca da bagno piena di cubetti di ghiaccio: il contesto è quello del set del nuovo videoclip della canzone Stupid Love, filmato lo scorso mese.

Con i capelli rosa raccolti, Lady Gaga siede nuda nella vasca, coperta solo dalla trasparenza dell’acqua ghiacciata. Come riporta lo stesso filmato, la vasca in realtà rappresenta un tributo alle legioni di fan: lo smartphone che la riprende a un certo punto inquadra un lato della tinozza, su cui è inciso il graffito della scritta stilizzata “Little Monsters“, ovvero il modo in cui sono denominati i suoi fan.

34 anni a breve, l’attrice che ha spopolato grazie al film A Star is Born è solita immergersi nel ghiaccio dopo un concerto, per recuperare le proprie energie. E molto stancanti devono essere state le riprese, svoltesi nel deserto, di Stupid Love, il singolo apripista del sesto album dell’artista, il cui titolo si vocifera possa essere Chromatica.

La notizia arriva dopo che la ex fidanzata del suo attuale compagno Michael Polansky ha scritto un articolo riguardo al momento in cui ha scoperto che l’ex frequentava la cantante. Lindsay Crouse, che ha frequentato Michael per sette anni, ha definito la notizia come incoraggiante: “Se Lady Gaga può fare ciò che vuole, e perfino approfondire ciò che vuole, perché non posso farlo io? Sono andata in un negozio in cui non ero mai stata e ho provato un vestito. Il commesso mi ha chiesto qual era l’occasione e io ho risposto che il mio ex frequenta Lady Gaga. L’abito era troppo caro, ma l’ho preso lo stesso: perché dovrei accettare di essere da meno di lei?”