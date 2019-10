Lavoretti di Halloween per bambini, 5 idee

Mummie, mostri, zucche e scheletri sono tra i lavoretti di Halloween per bambini più semplici da realizzare soprattutto negli asili o nelle scuole primarie. I protagonisti di Halloween, festa che viene da lontano, sono divertenti da replicare e zucche, scheletri e mostri hanno il giusto mix di horror e ironia per stimolare la creatività dei ragazzi.

Quando è Halloween?

La notte di Halloween cade sempre tra il 31 ottobre e il 1° novembre. Si tratta di una ricorrenza particolarmente affascinante per i piccoli: la festa permette ai bimbi di travestirsi, di giocare a “dolcetto o scherzetto” e di immergersi in un immaginario colorato e divertente in cui i mostri non fanno paura ma sono compagni di risate.

Vediamo, allora, alcuni dei lavoretti di Halloween per bambini più divertenti e semplici da realizzare.

Mummia Halloween fai da te

Questo lavoretto dà vita a una bambolina “da brividi” con cui giocare o da posizionare in cameretta. Bastano del fil di ferro e della mussola o della garza bianca. Con il fil di ferro bisogna creare uno scheletro filiforme ed essenziale con testa, corpo, gambe e braccia, e arrotolarvi sopra mussola o garza come le bende di una mummia. Per fissare l’estremità della garza infine si può utilizzare della colla vinilica.

Ghirlanda di Halloween fai da te