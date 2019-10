Le idee last minute per i costumi di Halloween fai da te sono perfette per chi ha un budget basso, per chi ama la manualità e la personalizzazione, per chi riceve un invito a una festa in maschera all’ultimo momento.

Adulti, bambini, coppie possono trasformarsi facilmente in fantasmi, ladri e scheletri con pochi accessori semplici da trovare e il make-up must have di Halloween, dal cerone al rossetto nero.

Le proposte non mancano, ispirate alle figure della classica della festa americana o alle suggestioni del cinema horror. La nostra redazione ha pensato a 5 idee last minute per i costumi di Halloween fai da te da cui prendere spunto. Dopo averle lette non sarà difficile procurarsi il materiale o studiare un’originale personalizzazione delle maschere proposte.

Costumi di Halloween fai da te: fantasma

Tutti hanno in casa un vecchio lenzuolo bianco per trasformarsi in un classico fantasma: anche se questo travestimento può sembrare banale, risulta sempre molto efficace perché, non potendo vedere chi c’è sotto il telo, trasmette l’inquietudine dell’ignoto. Vi basterà fare dei buchi per gli occhi e sarete pronti a spaventare tutti in casa e in strada.

Travestimento last minute: sposa cadavere

Questo costume di Halloween si può scegliere da soli o in coppia, per un effetto ancor più sinistro. Per lei basta acquistare qualche metro di tulle bianco per il velo e la gonna, da costruire sopra un vecchio abito bianco, aggiungere un bouquet di fiori, possibilmente neri e rossi o neri e viola, con qualche ragnatela finta qua e là. Per lui completo nero elegante e una tuba nera. Completa i look un trucco da morto vivente, con volto bianco, ombretto nero intorno agli occhi per le occhiaie e, se possibile, un rivolo di sangue finto dalla bocca.

Come travestirsi da calavera

La calavera, il teschio messicano molto utilizzato nelle celebrazioni del Giorno dei Morti, dà vita ad una rappresentazione della morte dal volto umano, per niente spaventosa ma assolutamente vitale e spiritosa. Scegliete un abbigliamento elegante e baroccheggiante e, utilizzando i colori per la pelle, dipingete il viso con decorazioni intorno agli occhi, su fronte, guance e bocca: l’effetto è assicurato.

Costume di Halloween last minute da ladra

Vi basteranno una mascherina nera e una torcia, una maglia a righe o un top e pantaloni neri per trasformarvi in ladri perfetti, pronti a spaventare i padroni di casa comparendo nel buio. Divertitevi poi con gli accessori, per esempio portate un sacco con dentro della bigiotteria e i soldi del Monopoli per simulare un furto. Tra le idee last minute per i costumi di Halloween fai da te è anche quella che si adatta di più non solo a una maschera di coppia, ma anche per un gruppetto di amici-furfanti, a mo’ di Banda Bassotti.

Costume da figlia dei fiori fai da te

Fin da bambini, o adolescenti, è questo il travestimento per chi non ha avuto tempo di prepararsi un costume. Si aprono armadi e cassetti e si fa incetta di tutto ciò che richiama la fine degli anni Sessanta, i figli dei fiori, gli hippy: camicia a fiori, capelli fluenti o parrucca con fascia in testa, occhiali da sole piccoli, tondi e colorati, pantaloni a zampa d’elefante e l’immancabile segno della pace disegnato sul volto o su una mano. E se se vi sembra un costume poco in tono con Halloween, potete sempre trasformarvi grazie al trucco in figli dei fiori zombie.