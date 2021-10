Nel pomeriggio di domenica 31 ottobre Silvia Toffanin torna su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. Per il talk show, uno dei programmi più seguiti del palinsesto di Mediaset, è stato infatti confermato il doppio appuntamento nel weekend. Dopo aver incontrato Nancy Brilli, Raffaella Fico, i campioni paralimpici Giulia Terzi e Stefano Raimondi e molti altri nella puntata del sabato, la conduttrice è pronta a intervistare nuovi ospiti.

Nel giorno di Halloween, in studio con lei arriva uno dei più grandi nomi della musica italiana, Claudio Baglioni. Il suo ultimo album In questa storia che è la mia, uscito nel 2020, diventa un film: un’opera-concerto al Teatro dell’Opera di Roma, in cui ogni spazio diventa un ambiente scenico (dal retropalco alla platea, dal foyer ai camerini) animato, oltre che dalla sua voce, da ballerini, performer, acrobati, un coro, l’orchestra e molto altro. Il film è nelle sale, per un evento speciale, soltanto il 2, il 3 e il 4 di novembre.

In compagnia di Silvia Toffanin c’è anche Michelle Hunziker, pronta per tornare al timone nella nuova edizione di All together now – La musica è cambiata, al fianco di J-Ax. Il game show musicale torna su Canale 5 proprio nella prima serata del 31 ottobre: nella giuria anche per la stagione 2021 sono stati confermati Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo, che si uniscono al Muro Umano.

Proprio Rita Pavone è ospite di Verissimo, così come Eleonora Pedron. Nel corso dell’intervista, la ex Miss Italia parla della sua autobiografia, L’ho fatto per te, uscita a ottobre 2021, in cui racconta la tragica morte del padre, scomparso in un incidente d’auto.