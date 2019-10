Lenti a contatto per Halloween, le idee più mostruose e dove comprarle

Basta ripercorrere le scene dei film horror più famosi per rendersene conto, la paura parte dallo sguardo: ecco perché le lenti a contatto per Halloween sono la scelta giusta per rendere ancora più pauroso il proprio travestimento e completare il make-up, l’effetto sorpresa ideale per la notte più buia dell’anno.

Che la vostra ispirazione sia L’Esorcista o Profondo Rosso, c’è una lente a contatto paurosa per ogni esigenza: dalla mostruosa sclera nera a quelle dall’effetto incandescente, ecco quali sono le idee migliori per lenti a contatto Halloween, i prezzi e dove comprarle.

Scegliere le lenti a contatto giuste per Halloween significa lasciar spazio all’immaginazione, rivangando i grandi classici del cinema e dell’horror: tutte le tendenze da tenere a mente nella nostra mini-guida.

Lenti a contatto per Halloween, idee e tendenze

Prima di scegliere le lenti a contatto paurose per Halloween, è bene pensare al proprio travestimento. Quest’accessorio, infatti, è da intendere come la ciliegina sulla torta di un costume ben riuscito. Se si sceglie di essere vampiri per una notte, ad esempio, non c’è niente di più calzante di un paio di lenti a contatto rosse, come vuole lo stile della saga Twilight.

Ancora, se ciò che vi attira è un travestimento da strega malvagia, la scelta giusta sono senz’altro le lenti a contatto sclera nera, tra le protagoniste delle tendenze di Halloween per quest’anno: paurosissime, indossarle regaleranno brividi assicurati!

E, se questo non bastasse, la verità è che le lenti a contatto che si illuminano al buio possono essere il vero effetto sorpresa di un look total black. Ma la fantasia non ha limite: sceglietele verdi come lo Stregatto, bianche per essere uno zombie iper credibile e chi ne ha più ne metta. L’importante è capire quali possano esaltare al massimo il costume scelto.

Lenti a contatto, quali scegliere e dove comprarle

Ma quali sono le lenti a contatto migliori per rendere davvero indimenticabile la note di Halloween? In commercio ne esistono di diversi tipi, colori e dettagliati in modi differenti: di seguito, la selezione della redazione di DireDonna delle lenti a contatto spaventose su Amazon.

Sclera Lenti Mini Black di Sclera Lenses

Cercasi sguardo da paura? Una delle scelte migliori di lenti a contatto per la notte delle streghe sono di certo quelle a sclera nera, degne dei migliori film horror. Per completare il look, indossate una mantella nera con cappuccio: brividi assicurati.

Pro: effetto pauroso assicurato

Contro: alcune persone le hanno trovate difficili da applicare

Prezzo: 14,99 euro. Acquista ora

Lenti a contatto Funnylens

Che vogliate travestirvi da vampiro, gatto o lupo mannaro, queste lenti a contatto fanno al caso vostro, in quanto si adattano a molteplici look. Belle da far paura, presentano diversi vantaggi tra cui le istruzioni in varie lingue e un video tutorial per applicarle senza fatica.

Pro: video tutorial ed effetto horror

Prezzo: 16,95 euro. Acquista ora

Lenti a Contatto Incandescenti di Designlenses

Forse una delle idee più scenografiche per Halloween, le lenti a contatto di Designlenses si illuminano al buio infuocando lo sguardo. Utilizzabili per tre mesi, sono l’effetto sorpresa giusto per caratterizzare ancora di più un travestimento da vampiro.

Pro: confortevoli anche per una lunga serata

Prezzo: 22,99 euro. Acquista ora