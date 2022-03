Letizia Ortiz e quella camicia ricamata che è un chiaro omaggio all'Ucraina

Sono moltissimi i Paesi del mondo che si stanno schierando a sostegno dell’Ucraina, ancora vittima dei bombardamenti da parte dell’esercito russo guidato da Vladimir Putin. Tra questi anche la Spagna e, in particolare, la regina Letizia Ortiz, che nel corso della sua ultima uscita pubblica ha voluto fare un omaggio alla nazione di Volodymyr Zelensky.

Un omaggio silenzioso e del tutto simbolico, ma che manda un importantissimo messaggio di solidarietà ad un Paese che sta vivendo un momento drammatico. La reina di Spagna ha scelto di indossare la vyshyvanka, una camicia tradizionale ucraina caratterizzata da ricami colorati e due cordini con piccole nappe che pendono dallo scollo a barchetta. Un chiaro riferimento alla tradizione e alla cultura dell’Ucraina grazie al quale Ortiz, e con lei l’intera famiglia reale, esprime tutto il proprio sostegno alla popolazione sotto assedio.

Un intreccio di ricami sui toni del rosso, del giallo e del verde, che formano un gioco di geometrie e dettagli floreali, decorano la blusa bianca scelta da Letizia Ortiz per un incontro alla Fundación Mutua Madrileña (un ente benefico di Madrid). Un capo che ha una tradizione millenaria alle sue spalle: questo tipo di ricamo è profondamente radicato nella cultura ucraina, tanto da essere utilizzato, da centinaia di anni, per decorare non solo gli abiti, ma anche tessuti, arredi e addirittura le chiese.

Proprio per l’importanza che il popolo ucraino attribuisce ad un ricamo come questo, tanto da aver istituito il Vyshyvanka Day (in cui si celebra la cultura e la tradizione del Paese), il gesto di Letizia Ortiz assume una particolare valenza simbolica per il tragico momento storico che l’Ucraina sta attraversando. E, per esprimere la propria vicinanza, la reina ha utilizzato uno degli strumenti che la rendono icona in tutto il mondo: la moda.