Letizia Ortiz: look tono su tono per la Giornata mondiale contro il cancro

Letizia Ortiz ha scelto un look tono su tono bianco e nero per partecipare all’annuale Forum spagnolo indetto per la Giornata mondiale contro il cancro a Madrid. La Regina di Spagna ha come di consueto tenuto un discorso, quest’anno sulla situazione dei pazienti meno abbienti. Il focus del convegno era per l’appunto l’impatto del cancro sulla situazione economica e sociale in Spagna.

Letizia Ortiz come Kate Middleton ha iniziato il 2020 carica di impegni. Meno di 24 ore dopo averla vista accanto al Re Felipe e le figlie Leonor e Sofia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario spagnolo, eccola in prima linea per la Giornata mondiale contro il cancro. Giunto alla sua nona edizione, il Forum spagnolo contro il cancro vede ogni anno come ospite la Regina, oltre ad altre personalità della medicina e della politica del paese.

Dato l’argomento di questa edizione, Letizia Ortiz ha affrontato la problematica dell’impatto economico della malattia sulle famiglie meno abbienti, tra costose cure e le conseguenze, spesso disastrose, dell’essere costretti a lasciare il lavoro per curarsi. Lavoratori dipendenti o autonomi, che per lunghi periodi devono allontanarsi dal posto di lavoro, rimanendo a volte senza entrate.

Il Forum è organizzato dalla Società Spagnola Anti Tumori, della quale Letizia è presidentessa onoraria. La Ortiz ha scelto un look sobrio e elegantissimo, con un match tono su tono di bianco e nero. Seppure questa volta non si conosca il suo stilista, non possiamo che notare il suo gusto inconfondibile. Camicetta bianca svasata, stretta in vita da una cinta, parte integrante del capo, e gonna nera in pelle midi. Il look era completato da un paio di pumps nere e una pochette dello stesso colore.