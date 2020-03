Libri da leggere 2020: i più venduti

Al netto dei libri da colorare, tra gli unicorni per bambini, ma anche frasi sui mandala per adulti, i libri da leggere 2020 più venduti fino a oggi riflettono soprattutto la voglia di cercare di capire il presente e saperne di più sul Coronavirus, sulle epidemie, sul futuro incerto.

Con la “quarantena” per il Covid-19, del resto, in molti sono a casa e hanno più tempo libero. Come trascorrerlo al meglio, se non sfogliando un caro vecchio libro (o un e-book), per riprendere un’abitudine, ahinoi, ormai sempre meno in voga?

Naturalmente, per chi è in cerca di pura evasione tra i libri da leggere 2020, non mancano le proposte, tra letteratura ironica e i classici gialli, passando per idee adatte ai giovanissimi.

Libri da leggere 2020: la top 8 dei più venduti

Virus, la grande sfida. Dal Coronavirus alla peste: come la scienza può salvare l’umanità di Roberto Burioni (Rizzoli)

Roberto Burioni attinge, insieme a Pier Luigi Lopalco, esperto epidemiologo, alla sua esperienza di medico e ricercatore per mostrare la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio dagli animali all’uomo, l’evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche. Ma anche gli effetti delle epidemie nella storia dell’umanità e le battaglie combattute nell’ultimo secolo contro questi nemici piccoli e feroci. L’autore devolverà i proventi dalla vendita del libro alla ricerca sui Coronavirus.

Profezie. Che cosa ci riserva il futuro di Sylvia Browne e Lindsay Harrison (Mondadori)

La sensitiva Sylvia Browne rilegge le predizioni, spesso contraddittorie o poco chiare, che nel corso della storia sono state fatte dai più celebri veggenti, dai profeti biblici a Nostradamus. Sconvolgente il passaggio in cui pare intravedersi la pandemia del Coronavirus. “Entro il 2020 diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma a causa di una epidemia di una grave malattia simile alla polmonite che attaccherà sia i polmoni che i canali broncali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico assoluto, sembrerà scomparire completamente per altri 10 anni,rendendo ancora più difficile scoprire la sua causa e la sua cura”.

Cecità di José Saramago (Feltrinelli)

Un romanzo fantastico in cui Saramago disegna la metafora di un’umanità bestiale e feroce, incapace di vedere e distinguere le cose su una base di razionalità, artefice di abbrutimento, violenza, degradazione. Tutto inizia quando all’improvviso l’intera popolazione diventa cieca per un’inspiegabile epidemia. Ne seguono terrore, violenza e drammatici effetti sulle relazioni sociali.

La peste di Albert Camus (Bompiani)

Un altro racconto che è potente metafora dei nostri tempi, tra dinamiche di gruppo e limiti della scienza. Orano è colpita da un’epidemia inesorabile. Isolata, affamata, incapace di fermare il contagio, la città diventa il palcoscenico delle passioni di un’umanità al limite tra disgregazione e solidarietà.

I cerchi nell’acqua di Alessandro Robecchi (Sellerio Editore Palermo)

Il nuovo giallo di Alessandro Robecchi vede protagonisti gli atipici poliziotti Ghezzi e Carella, che i lettori dell’autore già conoscono. Ghezzi cerca un certo Salina, esperto scassinatore, che è sparito lasciando un sinistro messaggio alla sua donna. Carella, ufficialmente in ferie, è stato visto spendere e spandere in locali non troppo perbene, e girare con una Maserati fiammante. Il vicequestore Gregori vuole vederci chiaro e incarica proprio Ghezzi di indagare sul collega.

Ora ti lascio andare: Come ritrovare te stessa dopo una rottura di Antonia L. (Independently published)

Un libro in grado di rafforzare la personalità, aiutando a elaborare una rottura o la perdita dei propri cari. Ma anche a superare situazioni del passato mai affrontate e a comprendere e perdonare se stessi.

Naked. Tutto quello che non avete visto di Benji & Fede (Mondadori Electa)

Non è ancora uscito (l’uscita è prevista per il 17 marzo) ma ha già fatto il boom di prevendite il libro che racconta la storia del duo musicale più amato dai giovanissimi. “La nostra storia, senza filtri. Il futuro, tutto da scrivere. Una fine. Un nuovo inizio”, raccontano. “Dopo aver letto questo libro capirete che la nostra storia è stata bellissima, speciale, irripetibile ma anche intensa e faticosa”.

Il genio non esiste (e a volte è un idiota) di Barbascura X (Tlön)

Chi sono gli scienziati che hanno rivoluzionato la storia dell’umanità? Erano davvero dei “geni”? Secondo Barbascura X, chimico, divulgatore scientifico, performer teatrale, scrittore, musicista, non solo non lo erano, ma a ben vedere erano anche degli idioti. Da Democrito a Newton, da Tesla a Einstein, alla scoperta dei geni che non sono altro che esseri umani appassionati, instancabili ricercatori di conoscenza, con alle spalle un quantitativo inimmaginabile di errori.

