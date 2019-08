Andrea Camilleri: tutti i libri di Montalbano

La scomparsa di Andrea Camilleri, il 17 luglio 2019, è stato un duro colpo per la cultura italiana, ma questo grande intellettuale contemporaneo ha lasciato ai suoi lettori tante pagine da leggere e rileggere: racconti, saggi, pièce teatrali e, naturalmente, tutti i libri di Montalbano.

Il commissario Montalbano è senza ombra di dubbio il personaggio più celebre nato dalla penna dello scrittore siciliano, anche per merito delle trasposizioni televisive delle sue indagini. Con la regia di Alberto Sironi (che ci ha lasciati fatalmente anche lui pochi giorni fa, il 5 agosto 2019) e Luca Zingaretti come protagonista, i film tv hanno portato nelle case di milioni di italiani il racconto attento, profondo, passionale, umano e coinvolgente della provincia siciliana e le atmosfere dei luoghi di Montalbano che sono ormai parte dell’immaginario collettivo.

Se non avete mai letto le indagini di Montalbano, questa estate potrebbe essere proprio l’occasione giusta per portare uno dei suoi libri sotto l’ombrellone. Ecco la guida completa alle avventure del commissario e come acquistare direttamente su Amazon i volumi.

Tutti i libri di Montalbano: i romanzi

I romanzi che vedono il commissario protagonista sono 27, dal primo libro di Montalbano, La forma dell’acqua, del 1994, a Il cuoco dell’Alcyon, l’ultima indagine uscita proprio quest’anno. Esiste anche un inedito, ovviamente non reperibile, Riccardino.

La forma dell'acqua, Palermo, Sellerio, 1994. La prima avventura del commissario, in cui inizia a delinearsi il personaggio (e il linguaggio) che sarà approfondito nel resto della saga. Montalbano indaga sulla morte dell'ingegnere Luparello.

Il cane di terracotta, Palermo, Sellerio, 1996. Indagando su un traffico d'armi, Montalbano scopre in una grotta due cadaveri: sono di un ragazzo e una ragazza uccisi cinquant'anni prima.

Il ladro di merendine, Palermo, Sellerio, 1996. Il commissario sospetta un collegamento tra due morti violente, quella di un tunisino imbarcato su di un peschereccio e quella di un commerciante accoltellato.

La voce del violino, Palermo, Sellerio, 1997. Montalbano deve destreggiarsi tra le indagini sulla morte di una bella signora di Vigàta, uccisa nella sua villa, e le sue vicende private, dal figlio adottivo all'eterna fidanzata.

La gita a Tindari, Palermo, Sellerio, 2000. Un triplice omicidio impegna il commissario, quello di un dongiovanni e di due anziani sempre in casa che però decidono di fare una misteriosa gita al promontorio di Tindari.

L'odore della notte, Palermo, Sellerio, 2001. Moltalbano scava nella scomparsa di un finanziere truffatore, che si è portato via i soldi di mezzo paese, e poi in quella del suo aiutante.

Il giro di boa, Palermo, Sellerio, 2003. Forse l'inchiesta più 'dura' di Montalbano, tra atti politici, certi eventi di repressione poliziesca, l'atteggiamento verso gli immigrati.

La pazienza del ragno, Palermo, Sellerio, 2004. Una delle indagini più amate, con un commissario dalla grande statura umana e morale nonostante la spossatezza causata dalla sua vita privata stancante.

La luna di carta, Palermo, Sellerio, 2005. Un delitto spietato in una casa alla periferia di Vigàta. Tutto sembra condurre alla pista passionale, ma il commissario non si lascia ingannare.

La vampa d'agosto, Palermo, Sellerio, 2006. Livia raggiunge Salvo – costretto a lavorare a Vigàta in un'estate torrida – con un'amica e il figlio. Ma il bambino scompare.

Le ali della sfinge, Palermo, Sellerio, 2006. In una vecchia discarica è stato trovato il cadavere di una ragazza. Nuda, il volto devastato da un proiettile, niente borse o indumenti in giro. Da un piccolo tatuaggio sulla spalla sinistra – una farfalla – parte l'indagine di Montalbano.

La pista di sabbia, Palermo, Sellerio, 2007. Lo scenario della vicenda è il mondo delle corse clandestine, passatempo di una certa aristocrazia terriera. In questo ambiente dorato Montalbano indaga sulla morte di un cavallo, finché nelle scuderie non viene trovato anche un cadavere.

Il campo del vasaio, Palermo, Sellerio, 2008. Su un terreno nei dintorni di Vigàta, buono solo per ricavarne creta per i vasai, viene trovato il cadavere di un uomo. Sfigurato, squartato, chiuso in un sacco affiorato dopo una forte pioggia.

L'età del dubbio, Palermo, Sellerio, 2008. "La più marina delle indagini di Montalbano", come l'ha definita Camilleri, si svolge tutta nel porto di Vigàta, tra yacht e cruiser.

La danza del gabbiano, Palermo, Sellerio, 2009. Montalbano sta per partire per le vacanze con Livia, ma il suo braccio destro Fazio scompare e affiora il primo cadavere di una nuova inchiesta.

La caccia al tesoro, Palermo, Sellerio, 2010. Una delle indagini più interessanti di Montalbano, con la sua Sicilia sullo sfondo e due bambole gonfiabili gemelle come indizi.

Il sorriso di Angelica, Palermo, Sellerio, 2010. Una vicenda ingrovigliata e con punte di asprezza, con un Montalbano affascinato da una bellezza misteriosa.

Il gioco degli specchi, Palermo, Sellerio, 2010. Rimandi, depistaggi, insoliti risvolti e il commissario alle prese – come spesso succede – con il suo punto debole, le donne.

Una lama di luce, Palermo, Sellerio, 2012. La lama di luce mette insieme i pezzi dell'indagine apparentemente lontani e dà al tutto una dimensione tragica, commovente.

Una voce di notte, Palermo, Sellerio, 2012. In un supermercato di Vigàta viene commesso un furto ma non ci sono segni di effrazione. Il direttore è spaventato quando parla con la polizia, e il giorno dopo viene ritrovato apparentemente suicida.

Un covo di vipere, Palermo, Sellerio, 2013. Montalbano indaga sui segreti impenetrabili di una famiglia e sui misteri di una comunità. Sui rapporti di sangue e quelli di affinità.

La piramide di fango, Palermo, Sellerio, 2014. Un uomo viene trovato morto in un cantiere, mezzo nudo, colpito da un proiettile alle spalle. L'indagine conduce al mondo dei cantieri e degli appalti pubblici.

La giostra degli scambi, Palermo, Sellerio, 2015. Il commissario Montalbano indaga, con la sua logica stringente, su tre strani sequestri di persona.

L'altro capo del filo, Palermo, Sellerio, 2016. A Vigàta si susseguono gli arrivi di migranti e tutto il paese è coinvolto nel dare aiuto. Poi una notte, mentre Montalbano è al porto per l'ennesima tragedia del mare, un'altra tragedia lo trascina via dal molo.

La rete di protezione, Palermo, Sellerio, 2017. Mentre Vigàta è in subbuglio per le riprese di una fiction ambientata nel 1950, Montalbano è alle prese con un doppio mistero, uno che affiora dal passato e l'altro che lo porta a immergersi nel mondo per lui nuovo dei social.

Il metodo Catalanotti, Palermo, Sellerio, 2018. In questa indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e commedia insieme.

Il cuoco dell'Alcyon, Palermo, Sellerio, 2019. A 25 anni dal suo esordio ne La forma dell'acqua ritorna Montalbano più avventuroso che mai.

Raccolte, racconti e collaborazioni del Commissario Montalbano

Oltre ai romanzi, Salvo Montalbano è protagonista di numerosi racconti, di raccolte di libri, di episodi dei celebri volumi gialli Sellerio che escono in occasione delle vacanze estive e del Natale, delle avventure del giovane Montalbano. E anche di un’originale collaborazione tra Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli, in cui il commissario indaga con l’ispettrice Grazia Negro, il personaggio più amato di Lucarelli.