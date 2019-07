Romanzi rosa, pièce teatrali, poesie, classici senza tempo, per ragazze e – perché no – per uomini: sono i libri romantici più belli di sempre, storie d’amore che finiscono a buon diritto in questa nostra classifica su quelle da leggere assolutamente almeno una volta nella vita.

Non tutte, ahimè, finiscono bene. Anzi, le più celebri, anche per merito delle numerose versioni cinematografiche che ne moltiplicano il successo al di là dei confini delle pagine scritte, sono tragiche, tragicissime. Gli amori impossibili, poi, meriterebbero un discorso a parte, e trasformano il lettore in un tifoso sfegatato.

Scegliere i più bei libri romantici della letteratura non è stato facile. Ecco la nostra personalissima (e ahimè parziale) classifica, pensata per accontentare i gusti di tutti e incuriosire chi è alla ricerca della prossima storia da leggere.

Libri romantici, la classifica dei 10 più belli