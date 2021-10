Martedì 26 ottobre in prima serata su Italia 1 tornano Le Iene! Nuova puntata e nuova conduttrice che questa volta è Paola Egonu. Insieme a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band, la pallavolista è una delle dieci conduttrici che in questa edizione del programma di Mediaset si alternano sul palco. Prima di lei ci sono state Elodie, Rocío Muñoz Morales e Elisabetta Canalis. Dopo di lei ci saranno Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

È ritenuta una delle giocatrici più forti al mondo e ora fa anche il suo debutto in questa nuova esperienza televisiva nelle vesti di conduttrice. Un personaggio eclettico che è riuscito a farsi apprezzare anche fuori dal campo di pallavolo. La 22enne, nata a Cittadella in provincia di Padova nel dicembre del 1998, nell’ultima stagione sportiva ha vinto tutto, dallo Scudetto, alla Champions League, fino alla Coppa e alla Supercoppa Italiana.

Paola ha iniziato a muovere i primi passi sul campo da pallavolo proprio nella sua città natale, entrando a far parte della squadra federale del Club Italia nella stagione 2013-14. A Tokyo 2020 è stata scelta come portabandiera olimpica in occasione della cerimonia d’apertura dei Giochi, manifestazione in cui la nazionale italiana è uscita ai quarti di finale. Le ragazze della pallavolo italiana hanno poi ottenuto il loro riscatto durante il campionato europeo tenutosi tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria, dove hanno conquistato la medaglia d’oro.

Oltre alla sua attività da atleta professionista è molto attiva su Instagram dove ha 240mila follower con cui condivide tutti i momenti della sua vita, anche privata. È spesso ospite di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi. Nel novembre del 2018, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paola ha fatto coming out dichiarando pubblicamente di essere stata fidanzata con la pallavolista Katarzyna Skorupa, atleta polacca ed ex compagna di squadra di Paola nell’AGIL Volley.