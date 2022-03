È ufficiale: è in arrivo una puntata bonus della seconda stagione di LOL

Dopo l’enorme e inaspettato successo della prima stagione, Lol – Chi ride è fuori è tornato su Amazon Prime Video con la seconda edizione e un cast completamente rinnovato. Come prevedibile, anche questa volta il comedy show ha conquistato milioni di spettatori. Il 3 marzo 2022 sono stati rilasciati gli ultimi due episodi, e i fan iniziano già a sentire la mancanza dei comici. Ma niente paura: la piattaforma streaming ha annunciato l’uscita di una puntata bonus.

In arrivo su Prime Video lunedì 7 marzo, il nuovo episodio di Lol 2 contiene scene inedite, sketch e battute che non sono state inserite nelle puntate viste fino ad ora. Trenta minuti di risate e leggerezza (di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento), in cui vedere ancora una volta in azione i dieci comici che ci hanno letteralmente conquistati.

Stiamo parlando di Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, il Mago Forest, Corrado Guzzanti, Max Angioni, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo e Tess Masazza. Chiusi in un teatro per sei ore, il loro obiettivo è solo uno: non ridere. Ma, ovviamente, anche cercare di far ridere gli avversari. Una missione decisamente difficile, che ha messo a dura prova i concorrenti. Tra chi ha ceduto in poche ore e chi è riuscito a resistere fino alla fine, i comici sono comunque riusciti a entrare nel cuore degli spettatori, superandone forse le aspettative.

Dopo l’expoit della prima edizione, uscita nel 2021, le aspettative per questo nuovo cast erano altissime. E, nonostante ci sia chi dice che i nuovi concorrenti non siano stati all’altezza dei loro predecessori, il successo che anche questa volta Lol sta avendo la dice lunga sulla qualità dello show.