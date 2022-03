Anche la seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori si è conclusa. La serie televisiva di casa Amazon, condotta da Fedez e Frank Matano, nell’edizione 2022 ha visto un cast completamente diverso da quello della prima stagione, ma che si è rivelato all’altezza delle aspettative. Tra i dieci comici chiamati per il programma ci sono stati Virginia Raffaele, Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Maria di Biase, Max Angioni, Diana Del Bufalo Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Tess Masazza. Quest’ultima, in particolare, si è attirata le antipatie del pubblico, a cui ha risposto durante un’intervista.

Obiettivo della serie era non ridere, ma facendo ridere gli altri. Tess Masazza, attrice e influencer, dopo la conclusione di LOL 2 si è vista arrivare diverse critiche da parte degli spettatori. Durante il programma la ragazza non ha avuto momenti di comicità particolarmente eclatanti, anzi, in certe scene è proprio sparita dall’inquadratura, per poi essere eliminata mentre era vestita da sirena. Questo ha fatto suscitare nel pubblico diversi commenti: c’è chi l’ha definita “inutile“, chi una “spettatrice pagata”. Tess però non si è persa d’animo e già a inizio marzo aveva risposto con ironia alle critiche, pubblicando un reel su Instagram.

L’influencer ha poi risposto alle domande di Google di Fanpage.it, facendo dichiarazioni non solo sul suo ruolo in LOL 2, ma anche in generale sulla sua vita professionale e privata. A proposito del programma comico, ha ammesso:

“Ci sono state tante critiche, la maggior parte dicevano che sono stata poco presente. È vero e mi dispiace moltissimo. Sono stata veramente presa dall’ansia da prestazione, mi sono bloccata”.

Ha poi continuato:

“È stata un’esperienza di vita assurda che non dimenticherò mai. Mi ha insegnato davvero tanto. Stare lì con dei mostri sacri come Virginia Raffaele, il Mago Forest, Corrado Guzzanti, ma anche tutti gli altri, è stato incredibile“.

Tess Masazza ha poi parlato dell’incidente durante lo sketch con il palloncino, in cui il suo “costume” si è rotto, rovinandole il numero: “Ci sono rimasta molto male“. La ragazza si è anche espressa sul suo rapporto con Frank Matano, suo amico di lunga data e punto di riferimento durante LOL 2.