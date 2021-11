LOL – Chi ride è fuori è stato senza dubbio uno degli show rivelazione del 2021. Uscito su Amazon Prime Video nel mese di aprile, e ha riscosso immediatamente un enorme successo. Merito anche dei protagonisti e dei tormentoni che, nei mesi successivi, hanno spopolato soprattutto sui social (come dimenticare lo sketch “So’ Lillo“, o l’imitazione di Antonino Cannavacciuolo fatta da Pintus) e del vincitore Ciro Priello. Sulla scia di questa popolarità, la piattaforma streaming di Amazon si è messa subito all’opera per produrre la seconda stagione del programma, di cui è stato finalmente svelato il cast completo.

Innanzitutto, un cambio alla conduzione: questa volta Fedez, confermatissimo, non è più affiancato da Mara Maionchi ma da Frank Matano, uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione. Sono sempre dieci i comici che saranno chiusi nel teatro per sei ore consecutive, con un unico obiettivo: non ridere. I nuovi protagonisti sono: Corrado Guzzanti (nella prima stagione c’è stata la sorella, Caterina), Virginia Raffaele, che può contare sulle sue doti da imitatrice, il Mago Forest, la star del web Tess Masazza, Maccio Capatonda con la sua comicità surreale, Max Angioni, finalista di Italia’s Got Talent e volto di Zelig, Maria Di Biase (componente del duo Nuzzo e Di Biase insieme al compagno), Diana Del Bufalo e la coppia formata da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, conosciuti sui social come The Pozzolis Family.

I protagonisti possono utilizzare qualsiasi mezzo per far ridere gli avversari: battute, monologhi, i loro cavalli di battaglia, travestimenti, oggetti di scena oppure scelti da loro e portati dall’esterno, e chi più ne ha più ne metta. Ogni concorrente ha a disposizione un cartellino giallo: alla prima risata, il comico in questione viene ammonito, per poi essere eliminato dalla gara se ride una seconda volta. La seconda stagione di LOL è già stata registrata, ma non sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video prima della primavera del 2022, anche se non c’è ancora una data precisa di uscita.