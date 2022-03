Le prime quattro puntate della seconda stagione di Lol – Chi ride è fuori sono uscite soltanto da pochi giorni, ma i comici che compongono cast del programma hanno già fatto impazzire il pubblico. Tra sketch divertenti e nuovi tormentoni, gli spettatori hanno già individuato il proprio concorrente preferito. Ma tra loro c’è una persona che non ha convinto del tutto: Tess Masazza. Che, dopo giorni di silenzio, ha voluto rispondere alle critiche, ma a modo suo.

La giovane comica, star di YouTube e Instagram, è stata al centro delle polemiche a causa della sua quasi inesistente partecipazione all’interno del programma. C’è chi l’ha accusata di essere una “spettatrice pagata” (come è stata definita dal Corriere della Sera); chi l’ha ritenuta non all’altezza degli altri concorrenti; chi addirittura si è chiesto cosa ci facesse tra gli altri comici. E lei, con la sua solita ironia, e soprattutto autoironia, ha pubblicato sui social un video in cui si cala nei panni dei suoi amici che tentano (quasi invano) di vederla in tv.

“Ragazzi guardiamo Tess a Lol?“, esordisce nel video, interpretando gli ipotetici amici sul divano di casa. Amici che, però, nonostante gli sforzi e la lente d’ingrandimento non riescono a trovarla. “Shh, sta parlando, non si sente niente. Ah no. Forse l’ho intravista! Ah no. Eccola, eccola! Ah no, troppo tardi“. E così, senza mai prendersi troppo sul serio, Tess Masazza fa dell’autoironia la sua arma per rispondere a tutte quelle persone (e a quei giornalisti) che l’hanno attaccata così duramente.

Un’arma vincente, che ha suscitato l’entusiasmo tra i suoi follower, ma anche tra chi l’aveva criticata. “Essere autoironici è un grande pregio! Brava Tess“, scrive qualcuno. E c’è anche chi ha azzardato l’ipotesi di un certo timore reverenziale della giovane influencer al cospetto di alcuni “mostri sacri” della comicità italiana, come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele o Maccio Capatonda. Il che, secondo molti, è più che comprensibile. In ogni caso, Amazon Prime Video deve ancora rilasciare i due episodi conclusivi dello show, in cui Tess Masazza potrebbe dare prova del suo vero talento e mettere a tacere una volta per tutte le polemiche. Non ci resta che restare a guardare.