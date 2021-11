Ci siamo, The Ferragnez sta arrivando. Il docu-reality su Chiara Ferragni e Fedez, o meglio sul dietro le quinte della loro vita, sta per sbarcare su Amazon Prime Video. La data prevista è il 9 dicembre 2021, ma intanto la celebre coppia ha pubblicato su Instagram in anteprima il trailer ufficiale della serie.

Con un post condiviso, il rapper milanese e l’imprenditrice digitale hanno annunciato l’arrivo del trailer: “Siamo sicuri che vi piacerà, le prime puntate escono il 9 dicembre. Ci sarà un po’ di drama, piantini ma anche un sacco di momenti che vi faranno ridere. Non vediamo l’ora che esca”.

La coppia, il 29 novembre, è volata a Madrid per la première spagnola della serie e via stories ha documentato il viaggio: una volta atterrato l’aereo, Fedez ha registrato dei video: “Hola amigos, oggi ci sarà la première qui a Madrid e ho scoperto di essere famosissimo, sono un po’ il Justin Bieber di Spagna”. Poi arriva una pausa e ironico aggiunge: “Non mi ca*a nessuno. Infatti perché facciamo la première a Madrid?”.

Dopo le anticipazioni che Federico Lucia (Fedez) ha spoilerato a Che Tempo che Fa, confidando a Fabio Fazio di fare terapia di coppia con Chiara, l’attesa per The Ferragnez è alle stelle. Otto episodi in cui i fan potranno vedere la quotidianità dei due personaggi, ma anche le loro fragilità e una vita famigliare inedita.

Il periodo raccontato dalla serie sarà quello tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria. Questa collaborazione con Prime Video arriva dopo la nomina di Federico come social brand ambassador in Italia e la sua partecipazione a Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo come concorrente e a LOL: Chi ride è fuori come conduttore. Oltre ovviamente a Chiara come giudice della prima stagione di Making The Cut e il filmato Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019.